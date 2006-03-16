فرخنده حاجي زاده : ناشر نبايد به درج شناسنامه و تيراژ دروغين پشت جلد مجبور شود

وي در گفتگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، با بيان اين مطلب افزود : اين شرط براي حضور در نمايشگاه ، مطابق ميل كلان ناشران و كتابسازان و آنهايي است كه حل المسائل و كتب آموزشي و نظاير آن توليد مي كنند و ناشران جدي به طور قطع با مشكل روبرو مي شوند.

وي تصريح كرد : اولين موضوع اين است كه ببينيم به چند كتاب ما اجازه انتشار داده اند. وقتي كتاب ناشر اجازه انتشار نمي گيرد چطور مي توان به مرز چهل تا رسيد؟ ضمن اين كه ناشراني مثل ما گزيده كار هستند و هر كتابي را منتشر نمي كنند. از سوي ديگر، كتاب هاي جدي از نوعي نيستند كه در پي چاپ چندم آنها باشيم. اين آثار خواننده خاص و محدودي دارند و طبيعي است كه ناشر نيز با علم به اين مطلب، از كتاب پشتيباني كرده است.

مدير نشر ويستار، جنس فعاليت در حوزه فرهنگ و ادبيات و داستان را با عرصه كتاب هاي آموزشي و پرتيراژ متفاوت دانست و ادامه داد : با اين روند به نظر مي رسد كه يا بايد تن به بازي هاي صوري برخي ناشران بدهيم كه شناسنامه هاي دروغين و تيراژها و چاپ چندم هاي غيرواقعي پشت كتاب هايشان مي نويسند و يا بايد كلان ناشر بود تا در طول سال، از پانصد كتابي كه آماده مي كني، چهل كتاب مجوز بگيرد و مشكل حل شود.

نويسنده مجموعه " گزارش قصه سينه سهراب " افزود : شايد نگاهم بدبينانه باشد اما به نظر مي رسد در نگه داشتن مجوزها هم تعمدي وجود دارد. چون وقتي كتاب هاي نشر خودم كه حتي در زمره ادبيات جنگ است و امروز هم به سرمايه گذاري در اين عرصه توجه مي شود، باز هم مشكل مجوز دارد، نمي توان اين مساله را عادي تلقي كرد. همچنين كتابي داريم كه مجموعه نوشتارهاي يك نويسنده در نشريات سال هاي اخير است و براي آن هم هنوز جوابي داده نشده است. بديهي است يا تعمدي در كار است و يا با نوعي بي برنامه گي و بي نظمي در نگه داشتن كتاب ها مواجهيم.

فرخنده حاجي زاده يكي ديگر از مشكلات كنوني را ناشي از تخلفات ناشران عنوان كرد و گفت : در ارشاد مواردي از تخلفات ناشران را به من نشان دادند كه به واقع ، خلاف بودن آنها روشن و بديهي بود. قبول دارم كه اين كارها بايد مورد بررسي قرار گيرند تا جلوي تخلف ها گرفته شود، اما چيزي كه اينجا مصداق پيدا مي كند اين است كه تقاص خلاف ديگران را نبايد همه ناشران پس بدهند.

وي تاكيد كرد : ناشراني كه نه اهل كتاب سازي اند، نه تيراژهاي دروغين براي كتاب هايشان درج مي كنند و نه از رانت هاي معمول بهره مي برند و بطور جدي كار كتاب مي كنند، چه راهكاري در پيش روي خود دارند؟

اين ناشر در خصوص مميزي كتاب نيز گفت : زماني هست كه كتاب من به لحاظ محتوايي از نقطه نظر مسئولين ، حاوي اشكال تلقي مي شود. اين مساله هم حل شدني است و مي توان با نشست طرفين و شنيدن حرف ها و سليقه هاي حاكم آن را رفع نمود. در واقع اينجا يا ناشر و نويسنده قانع مي شود و يا مسئول معترض.

خالق رمان " من از چشم هاي شما مي ترسم " خاطرنشان كرد : واقعيت اين است كه اصل و اساس مشكل، خلاف هايي از جنس ديگر است. من بارها اعلام كرده ام كه حاضرم يك شماره از نشريه ام را به معضلات آشكار و نهان عرصه نشر اختصاص بدهم ؛ به اين دليل كه از بسياري از خلافكاري هاي برخي ناشران و حتي مسئولين ارشاد آگاه بودم. ماه ها اين ماجرا را پيگيري كردم اما كار به امروز و فردا و تغيير و تحولات كشيد و هنوز مجال طرح اين مسائل را بطور شفاف و مفصل پيدا نكرده ام.

فرخنده حاجي زاده در گفتگو با مهر، اضافه كرد : بحث اصلي اين است كه در ازدياد تخلف ها و قانون گريزي ها، تر و خشك با هم سوزانده نشود و ناشران جدي و سالم به خاطر خلاف عده اي ديگر در تنگنا قرار نگيرند. اگر ارشاد واقعا احساس مي كند، اثري كه من توليد كرده ام ايراد و اشكالي دارد، چندان غير قابل تحمل نيست و اين امر قابل بحث و گفتگوست. اما اين كه كتابي مدت ها نگه داشته شود و هيچ حرفي هم به ميان نيايد باعث مي شود ناشر تكليف خودش را نداند.

اين نويسنده ماندن در بلاتكليفي و بي جوابي را مايه خستگي و دلسردي هنرمندان و فعالان فرهنگي توصيف كرد و ادامه داد : حتي اگر بگويند چهار سال ديگر پاسخ كتاب شما را مي دهيم ، تكليف مان روشن است ولي اين كه هر روز راهروها و اتاق هاي ارشاد را طي كنيم و جوابي هم نگيريم ما را در وضعيت ملال و ابهام و بي سرانجامي نگه مي دارد.

وي وجود بي برنامه گي در برنامه هاي نمايشگاه و امور مربوط به كتاب را موجب فرسايش زماني و نيرويي در وزارت ارشاد خواند و تصريح كرد : مگر وزير ارشاد چقدر زمان و فرصت دارد كه بايد به تنهايي پاسخگوي همه باشد؟ مگر وزير بايد تمام كتاب ها را بخواند؟ بايد چارچوب و ساختاري در نظر گرفت كه هر دفتر يا اداره اي در ارشاد، مسئول يك بخش از كار باشد و ناشر بداند كارش در كدام مرحله و با چه مشكلي روبرو شده است؟

مدير مسئول نشريه ادبي بايا در گفتگو با مهر اضافه كرد : با روند كنوني، نه من از تخلف احتمالي ام آگاه مي شوم و نه مسئولي قادر به تشريح مشكل براي من است. هر بخش از كار بايد تخصصي بررسي شود و اين چنين هيچ كس هم نمي تواند بي جهت داد و فرياد و اعتراض به راه بيندازد.

فرخنده حاجي زاده نگاه كمي و كيفي به آثار ناشران را سال گذشته نيزمحور بحث و تبادل نظر ميان اتحاديه ناشران و ارشاد دانست و افزود : اين كه اساس ملاك ها براي شركت در نمايشگاه كتاب، مبتني بر كيفيت آثارباشد سال گذشته هم مطرح گرديد اما مشكل اينجاست كه وقتي كتاب هاي ما در ارشاد مانده است ، اصلا مجالي براي اين بحث هم باقي نمي ماند.

وي در پايان به مهر گفت : اگر تنگناي وقت وجود دارد يا وسواسي در خواندن كتاب هاي چند ماه پيش تا امروز به خرج مي دهند و فرصت طرح اين مباحث را ندارند، مي توانند راحت برخورد كنند و اعلام كنند كه هر ناشر با هر تعداد كار در نمايشگاه شركت كند. شايد ارزش يك كتاب جدي از يك ناشر نسبت به چهل اثر يك ناشر ديگر بيشتر باشد.