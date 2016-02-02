برنامه جدید ناسا برای دفاع از زمین در برابر حمله سیارکها

به گزارش خبرگزاری مهر، آژانس فضانوردی آمریکا در ماه ژانویه سازمان جدیدی به نام اداره هماهنگ سازی دفاع سیاره ای (PDCO) را راه اندازی کرد. عملکرد این سازمان در راستای تلاشهای آمریکا برای رویارویی با اجرام خطرساز سرگردان در اطراف زمین خواهد بود.

ناسا اعلام کرده که این سازمان تمامی پروژه های این آژانس فضانوردی را با هدف شناسایی و بررسی دقیق ویژگیهای ساختاری سیارکها و دنباله دارهای مستعد نزدیک شدن به زمین رصد می کند.

لیندی جانسون مسؤول این سازمان جدید در ناسا می گوید: در حال حاضر هیچ تهدید مشخصی از سوی سیارکها و دنباله دارها وجود ندارد. کار ما در این سازمان این است که احتمال هرگونه خطری از این دست را شناسایی و مورد بررسی دقیق قرار دهیم. انجام دقیق این کار زمان کافی به ما خواهد داد تا انجام اقدامات مناسبی را در نظر داشته باشیم.

قرار است در هفته های پیش رو سازمان PDCO برنامه های مختلفی را به مرحله اجرا درآورد که از آن جمله می توان به برگزاری جلساتی در وین اتریش در حاشیه برگزاری نشست کمیته استفاده صلح آمیز از فضای بیرونی (COPUOS) سازمان ملل اشاره کرد.

سازمان جدیدی که در ناسا تشکیل شده همکاری نزدیکی با آژانس فضانوردی اروپا خواهد داشت تا در مواقع اضطراری بهترین تصمیم ها برای دفاع از زمین اتخاذ شود.