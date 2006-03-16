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۲۵ اسفند ۱۳۸۴، ۱۲:۲۹

با وجود مخالفتهاي آمريكا؛

تشكيل شوراي جديد حقوق بشر در سازمان ملل تصويب شد

تشكيل شوراي جديد حقوق بشر در سازمان ملل تصويب شد

مجمع عمومي سازمان ملل روز گذشته به ايجاد يك آژانس حقوق بشر براي كنترل و افشاگري تجاوزها و بدرفتاري دولتها راي داد.

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه واشنگتن پست نوشت: اين اقدام مجمع عمومي بدنه اصلي حقوق بشر رادر سازمان ملل از بين مي برد  و در ماه ژوئن شوراي جديد حقوق بشرجايگزين آن خواهد شد.

بيشتر ملتها اميدوار هستند كه اين شوراي جديد ديكتاتوري ظالمانه را از بين ببرد و اقدامات بهتري را براي مقابله با كشورهايي انجام دهد كه با مردم خود بدرفتاري مي كنند.

 170 كشور به اين شوراي جديد راي موافق و  4 كشورآمريكا، رژيم صهيونيستي، و جزاير پالائو و مارشال به آن راي مخالف دادند.

راي ايران، بلاروس و ونزوئلا ممتنع بود، چرا كه آنها گفتند نگران هستند كه شوراي جديد به ابزاري براي كشورهاي قدرتمند غربي تبديل شود تا كشورهاي فقير را تنبيه كنند.

" جان بولتون" نماينده آمريكا در سازمان ملل و منتقد شوراي جديد گفت كه اگر چه آمريكا با آن مخالف است ،اما از آن تا جايي كه بتواند به طور موثري حمايت خواهد كرد.

وي ادعا كرد:" ما بر سر تعهد خود باقي مي مانيم تا از ماموريت تاريخي سازمان ملل براي توسعه و حمايت از حقوق بشر اساسي براي همه شهروندان جهان حمايت كنيم."

بولتون مدعي شد:" آزمايش واقعي چگونگي عضويتي است كه در اين شورا ظاهر مي شود و اينكه آيا اين شورا اقدام موثري را براي مخاطب قرار دادن كشورهاي جدي كه استفاده نادرستي از حقوق بشر مي كنند ، انجام خواهد داد . كشورهايي مثل سودان، كوبا، ايران، زيمبابوه، بلاروس و برمه."

شوراي جديد پس از يك سال تلاش كوفي عنان دبير كل سازمان ملل به تصويب رسيد.

آمريكا مخالف اين شورا بوده و گفته است كه نسبت به اثربخشي اين شورا ترديد دارد.

کد مطلب 303997

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