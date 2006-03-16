تشكيل شوراي جديد حقوق بشر در سازمان ملل تصويب شد

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه واشنگتن پست نوشت: اين اقدام مجمع عمومي بدنه اصلي حقوق بشر رادر سازمان ملل از بين مي برد و در ماه ژوئن شوراي جديد حقوق بشرجايگزين آن خواهد شد.

بيشتر ملتها اميدوار هستند كه اين شوراي جديد ديكتاتوري ظالمانه را از بين ببرد و اقدامات بهتري را براي مقابله با كشورهايي انجام دهد كه با مردم خود بدرفتاري مي كنند.

170 كشور به اين شوراي جديد راي موافق و 4 كشورآمريكا، رژيم صهيونيستي، و جزاير پالائو و مارشال به آن راي مخالف دادند.

راي ايران، بلاروس و ونزوئلا ممتنع بود، چرا كه آنها گفتند نگران هستند كه شوراي جديد به ابزاري براي كشورهاي قدرتمند غربي تبديل شود تا كشورهاي فقير را تنبيه كنند.

" جان بولتون" نماينده آمريكا در سازمان ملل و منتقد شوراي جديد گفت كه اگر چه آمريكا با آن مخالف است ،اما از آن تا جايي كه بتواند به طور موثري حمايت خواهد كرد.

وي ادعا كرد:" ما بر سر تعهد خود باقي مي مانيم تا از ماموريت تاريخي سازمان ملل براي توسعه و حمايت از حقوق بشر اساسي براي همه شهروندان جهان حمايت كنيم."

بولتون مدعي شد:" آزمايش واقعي چگونگي عضويتي است كه در اين شورا ظاهر مي شود و اينكه آيا اين شورا اقدام موثري را براي مخاطب قرار دادن كشورهاي جدي كه استفاده نادرستي از حقوق بشر مي كنند ، انجام خواهد داد . كشورهايي مثل سودان، كوبا، ايران، زيمبابوه، بلاروس و برمه."

شوراي جديد پس از يك سال تلاش كوفي عنان دبير كل سازمان ملل به تصويب رسيد.

آمريكا مخالف اين شورا بوده و گفته است كه نسبت به اثربخشي اين شورا ترديد دارد.