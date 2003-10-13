ساخت و سازهاي پرسود در عراق به شركتهاي آمريكايي واگذار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه ماهواره اي بي بي سي، بيشتر ساخت و سازهاي پرمنفعت درعراق از طريق مزايده به شركتهاي آمريكايي واگذار مي شود.
براساس اين گزارش در بازسازي عراق شركتهاي بسيار زيادي براي بستن قراردادهاي اقتصادي شركت كرده اند و بزرگترين و پرمنفعت ترين كار درعراق درحال حاضر نصب و راه اندازي سيستم تلفن همراه است و تاكنون سه شركت بزرگ مخابراتي امتياز نصب و راه اندازي سيستمهاي مخابراتي تلفن همراه درعراق را برعهده گرفته اند.
بر پايه آخرين گزارشات ، بيشتر قراردادهاي بازسازي هاي عراق كه سودهاي سرشاري نصيب صاحبان كارخانه ها خواهد كرد به سرمايه گذاران آمريكايي واگذار مي شود.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه ماهواره اي بي بي سي، بيشتر ساخت و سازهاي پرمنفعت درعراق از طريق مزايده به شركتهاي آمريكايي واگذار مي شود.
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