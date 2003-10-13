ساخت و سازهاي پرسود در عراق به شركتهاي آمريكايي واگذار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه ماهواره اي بي بي سي، بيشتر ساخت و سازهاي پرمنفعت درعراق از طريق مزايده به شركتهاي آمريكايي واگذار مي شود.

براساس اين گزارش در بازسازي عراق شركتهاي بسيار زيادي براي بستن قراردادهاي اقتصادي شركت كرده اند و بزرگترين و پرمنفعت ترين كار درعراق درحال حاضر نصب و راه اندازي سيستم تلفن همراه است و تاكنون سه شركت بزرگ مخابراتي امتياز نصب و راه اندازي سيستمهاي مخابراتي تلفن همراه درعراق را برعهده گرفته اند.

