اولين نشست پارلمان منتخب عراق

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، تدابير شديد امنيتي در اطراف خيابانهاي منتهي به كاخ كنفرانسها(الموتمرات)، درمنطقه الخضراي بغداد برقرار شده است، قرار است اولين نشست پارلمان جديد عراق در اين منطقه برگزار شود.



از صبح امروز خيابانها و پياده روها خالي به نظر مي رسد و تمام اماكن تجاري تعطيل شده است و مراكز ايست بازرسي و موانع پليس در بغداد ايجاد شده است.



وزارت كشور عراق تصميم گرفت همزمان با اولين نشست مجلس منتخب عراق، مقررات منع آمد و شد را درباره خودروها اعمال كند.



به گفته يك منبع در اين وزارتخانه، ممنوعيت تردد از ساعت 6 به وقت محلي تا زمان پايان نشست پارلمان ادامه خواهد داشت.



مقررات منع آمد و شد در پي انفجارهاي حرمين شريفين در سامرا در 22 فوريه تاكنون همچنان در بغداد برقرار است.



كاخ كنفرانس در منطقه الخضرا كه سفارتخانه هاي آمريكا و انگليس و ارگانهاي دولت عراق در آن قرار دارند، واقع شده است.



در نشست افتتاحيه پارلمان عراق كه بزرگترين نماينده از نظر سني(عدنان پاچه چي) آن را رياست خواهد كرد، رئيس مجلس يا شوراي رياستي انتخاب نخواهند شد.



محمود عثمان از رهبران ائتلاف كردستان گفت : به اعتقاد من نشست امروز پنجشنبه صرفا يك نشست پروتكلي خواهد بود كه به اظهارنظر و اداي سوگند نمايندگان اختصاص خواهد يافت.



به گفته وي، پس از آن، گفتگوها براي دستيابي به توافق درباره تشكيل دولت ادامه خواهد يافت.

ائتلاف عراق يكپارچه، ليست كردستان، ليست العراقيه (به رهبري اياد علاوي)، جبهه التوافق (اقليت اهل تسنن) و جبهه گفتگوي ملي از جمله فراكسيونهاي پارلمان جديد عراق هستند كه ائتلاف عراق يكپارچه بيشترين كرسي را به خود اختصاص داده است.



مجلس منتخب عراق در پي انتخابات پارلماني 15 دسامبر 2005(24 آذر) تشكيل مي شود.