به گزارش خبرنگار مهر، جاسم محمدی فارسانی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران از توانمند سازی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد لرستان با اجرای دو هزار و ۱۱۶ طرح خودکفایی طی ۱۰ ماه نخست امسال خبر داد.

وی اعتبار این تعداد طرح خودکفایی مددجویان کمیته امداد لرستان را بالغ بر ۲۵۰ میلیارد و ۳۵۰ میلیون ریال عنوان کرد.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) لرستان گفت: از این تعداد ۴۶۷ طرح با مبلغ بیش از ۶۲ میلیارد ریال از محل صندوق اشتغال نیازمندان، هزار و ۶۳۵ طرح با مبلغ ۱۸۳ میلیارد و ۹۵۰ میلیون ریال از محل قرض الحسنه بانکها و ۹ طرح نیز با اعتبار دو میلیارد و ۵۵۰ میلیون ریال از محل صندوق توسعه ملی به مددجویان جویای کار و نیازمند پرداخت شده است.

محمدی فارسانی افزود: اجرای طرح های خودکفایی در راستای ایجاد انگیزه و امید در بین خانواده های نیازمند و تحت پوشش انجام می گیرد که خوشبختانه در ۱۰ ماهه نخست امسال در استان شاهد اجرای موفق این طرح ها بوده ایم.

وی به مراحل اجرای طرح های خودکفایی اشاره کرد و افزود: در این راستا آموزش های فنی و حرفه ای متناسب با شغل ارائه می شود و نظارت بر طرح های اجرایی شده نیز به طور مستمر در راستای بهبود وضعیت اشتغال مددجویان صورت می گیرد.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) لرستان گفت: این طرح ها در زمینه های کشاورزی، دامپروری، صنایع دستی و خدمات اجرا شده است.