مقاومت را باید از ایران آموخت/ هجوم همه جانبه به سوریه

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل-سمیه خمارباقی: هدیل الاسمر رئیس سازمان امور خانواده و کودک سوریه هفته گذشته در راس هیئتی وارد تهران شد و در همایش همبستگی زنان سوریه و ایران شرکت کرد. هدف از این سفر، آشنایی هیئت بانوان سوری با نقش زنان انقلاب اسلامی ایران در عرصه های مختلف فرهنگی، اجتماعی و ... بود. هدیل الاسمر در جریان سفر به ایران اظهار داشت: زمانی که دانشجو بودم به فعالیت‌های سیاسی علاقه داشتم و رویدادهای کشورهایی که تحت ظلم بودند را بررسی می‌کردم. یکی از این کشورها ایران بود. همیشه فکر می‌کردم اگر چنین رخدادهایی در کشور سوریه باشد‌، به مکان امنی خواهم رفت و در نهایت این واقعه در سوریه به وقوع پیوست و سوریه درگیر جنگ شد. در پی این اتفاق یک کشمکش داخلی در من ایجاد شد که آیا می‌توانم این سختی‌ها را تحمل کنم؟ اینگونه بود که با مرور خاطرات کودکی تا دانشجویی، شخصیت‌های مقاوم سوریه را به خاطر آوردم که وطن خود را ترک نکرده بودند و به این نتیجه رسیدم که هیچگاه سوریه را ترک نکنم و با سختی مبارزه کنم. حالا به سوری بودن خودم افتخار می‌کنم و از شروع بحران در سوریه درس‌های زیادی یاد گرفتم. اما حضور سه روزه در ایران بر این تجربیات من اضافه کرد. آنچه که شما با آن مواجه بوده‌اید برای من بیش از پیش قابل احترام شده است و امیدوارم از تجربیات شما در کشورم استفاده کنم.

هدیل الاسمر درباره تخریب شهرهای باستانی و تاریخی سوریه همچون «تدمر» توسط تروریست ها به خبرنگار مهر گفت: آنچه طی 5 سال گذشته در سوریه رخ داده است هجومی همه جانبه و بین المللی است حمله ای که علاوه بر کشتار مردم بیگناه و تخریب زیرساخت ها و مراکز درمانی و غیر نظامی، تاریخ و فرهنگ و میراث سوریه را هدف قرار داده است.

وی افزود: تروریست هایی که از کشورهای مختلف جهان به سوریه اعزام شده اند به دنبال نابودی تمام سوریه هستند و آثار تاریخی و باستانی شهرهای سوریه را منهدم می کنند و این بخشی از نبردی است که ما با آن مواجه هستیم.

وی با بیان این مطلب افزود: متاسفانه جامعه جهانی در قبال بحران سوریه و نابودی میراث تاریخی این کشور و آثاری که حاصل فکر و اندیشه سوریه است سکوت اختیار کرده است و این شرم آور است.

هدیل الاسمر در بخش دیگر گفتگو درباره نقش فرهنگ در روابط میان سوریه و ایران گفت: طی سال های گذشته تاکنون میان ایران و سوریه تبادل فرهنگی و فکری و معارفه با اندیشمندان دو کشور وجود داشته است.

وی در ادامه گفت: من بر این باور هستم که در حال حاضر ایران چیزی را در اختیار دارد که ما باید آن را یاد بگیریم و آن مقاومت است. ما باید از تجارب ایران و مقاومت این کشور در دوران سخت همچون جنگ و ... استفاده کنیم، مقاومتی که نسل به نسل در ایران حفظ شده است و آرامش و ثباتی که در این کشور وجود دارد حاصل ایثار و فداکاری و ریخته شدن خون قهرمانان ایرانی است، این چیزی است که ما در شرایط کنونی در سوریه به آن نیاز داریم.

رئیس سازمان امور خانواده و کودک سوریه درباره اوضاع میدانی سوریه گفت: در حال حاضر وضعیت شهرها و مناطقی که تحت اشغال تروریست ها قرار دارد همچون حلب، حومه حلب، ادلب و حومه آن و ... بسیار تاسف بار است اما مناطقی که ارتش سوریه در حال نبرد با تروریست ها است یا به کنترل ارتش درآمده است زندگی جریان دارد. نیروهای ارتش سوریه در حال پیشروی در مناطق مختلف کشور هستند و ما روز به روز شاهد آزادی مناطق بیشتری خواهیم بود.