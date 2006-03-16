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۲۵ اسفند ۱۳۸۴، ۲۱:۰۹

نماينده واشنگتن در سازمان ملل :

آمريكا به برنامه هسته اي ايران به عنوان آزمايش شوراي امنيت سازمان ملل نگاه مي كند

آمريكا به برنامه هسته اي ايران به عنوان آزمايش شوراي امنيت سازمان ملل نگاه مي كند

در حالي كه مقامات بلندپايه آمريكايي و انگليسي همچنان به سياست هاي خصمانه خود دربرابر خواست ملت ايران براي دستيابي به فناوري هسته اي تاكيد مي كنند، سفير آمريكا در سازمان ملل مي گويد: ما به برنامه هسته اي ايران به عنوان آزمايشي براي شوراي امنيت مي نگريم.

به گزارش خبرنگار مهر ازدهلي نو، روزنامه ايندين اكسپرس با درج خبري به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس اعلام كرد: آمريكا به برنامه هسته اي ايران  به عنوان آزمايش شوراي امنيت سازمان ملل نگاه مي كند.

"جان بولتون" سفير آمريكا در سازمان ملل، مي گويد: اين براي شوراي امنيت يك آزمايش است. اگر ايرانيان از پيگيري خود عقب نشيني نكنند، ما وادار به بررسي خواهيم شد كه چه اقداماتي را بايد اتخاذ كنيم.

اين اظهارات در حالي ابرازشد كه "توني بلر" نخست وزير انگليس نيز اعلام داشت وي برنامه هسته اي ايران را در شوراي امنيت سازمان ملل پيگيري خواهد كرد.

بلر افزود: عدم رعايت تعهدات بين المللي ازسوي ايران منجر به بروز يك وضعيت سنگين خواهد شد.

کد مطلب 304008

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