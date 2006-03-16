به گزارش خبرنگار مهر ازدهلي نو، روزنامه ايندين اكسپرس با درج خبري به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس اعلام كرد: آمريكا به برنامه هسته اي ايران به عنوان آزمايش شوراي امنيت سازمان ملل نگاه مي كند.

"جان بولتون" سفير آمريكا در سازمان ملل، مي گويد: اين براي شوراي امنيت يك آزمايش است. اگر ايرانيان از پيگيري خود عقب نشيني نكنند، ما وادار به بررسي خواهيم شد كه چه اقداماتي را بايد اتخاذ كنيم .

اين اظهارات در حالي ابرازشد كه "توني بلر" نخست وزير انگليس نيز اعلام داشت وي برنامه هسته اي ايران را در شوراي امنيت سازمان ملل پيگيري خواهد كرد.