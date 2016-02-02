به گزارش خبرگزاری مهر، «ماجرای یک‌ شب بارانی» سومین فیلم کوتاه پلان-سکانس مهدی فردقادری در پانزدهمین دوره جشنواره فیلم آلاسکا که در آن ۳۳ فیلم از سراسر جهان در بخش‌های مختلف جشنواره اکران شدند، موفق به دریافت تقدیر ویژه هیات داوران شد.

فردقادری «ماجرای یک‌ شب بارانی» را پس از «تناوب» و «دایره‌های معکوس» به تهیه‌کنندگی انجمن سینمای جوانان تهران تولید کرده است و تاکنون ضمن اکران در بیش از ۱۵ جشنواره در سراسر آمریکا، موفق به دریافت جایزه بزرگ هیات داوران جشنواره «سینمای جدید» هالیوود، جایزه بهترین فیلم جشنواره «سن پدرو» لس‌ آنجلس، جایزه بهترین فیلم جشنواره «کلونی» اوهایو، جایزه بزرگ و جایزه بهترین فیلم تماشاگران جشنواره «از فیلم دیدن نترس» یوتا، جایزه بهترین فیلم آکادمی «کارولینا» نیویورک و جایزه منتخب تماشاگران جشنواره «هارلم» نیویورک شده است. این فیلم همچنین در جوایز آکادمی واشنگتن نیز نامزد دریافت چهار جایزه اصلی بوده است.

فیلم‌های فردقادری تاکنون در جشنواره‌های ملی و بین‌المللی زیادی به نمایش در آمده و موفق به کسب بیش از ۳۰ جایزه شده‌اند.