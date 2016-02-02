به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر بخش گرافیک رویداد هنری «بهارستان» از انتخاب ۴۸ هنرمند برای حضور در کارگاه سالانه هنرهای شهری بهار تهران در قالب سه گروه ۱۶ نفره برای ارایه اثر خبر داد.

کیانوش غریب‌پور با اعلام پایان مهلت انتخاب آثار هنرمندان طراح برای حضور در کارگاه‌های هنری سالانه هنرهای شهری بهار تهران گفت: شورای انتخاب آثار و اساتید کارگاه عملی این رویداد هنری متشکل از هما دلورای، محمدرضا عبدالعلی و مجید کاشانی با بررسی رزومه آثار هنرمندان متقاضی در این رویداد هنری ۴۸ نفر شامل سه گروه ۱۶ نفره از هنرمندان را برای سه کارگاه رویداد «بهارستان» انتخاب کردند.

دبیر بخش گرافیک رویداد بهارستان با اشاره به شیوه متفاوت برگزاری بخش گرافیگ گفت: برای جلوگیری از تکرار در آثاری که هنرمندان داوطلب برای این بخش طراحی می‌کنند امسال رویکرد متفاوتی در پیش گرفته‌ایم. بر این اساس به جای ارسال طرح به دبیرخانه قرار شد هنرمندان علاقه‌مند آثار و سوابق حرفه‌ای‌شان را ارسال کنند تا با بررسی آثار و پیشینه هنرمندان تعدادی از هنرمندان انتخاب شوند و در محیطی کارگاهی زیر نظر سه استاد گرافیست به ایده‌پردازی و اجرای طرح بپردازند. در واقع به جای اینکه هنرمند در آتلیه و منزل به ایده‌پردازی و اجرای طرح بپردازد تمام این مراحل را با همفکری اساتید منتخب در کارگاه پیاده خواهد کرد.

غریب‌پور درباره علت تصویب این روش برای رویداد «بهارستان» توضیح داد: با توجه به اینکه در دو دوره قبل هم دبیر بخش گرافیک طرح استقبال از بهار بودم تصمیم گرفتم برای جلوگیری از تکرار در طرح‌ها و ایده‌های ارسالی به دبیرخانه روش کار را تغییر دهیم. این روش در میان گرافیست‌ها بسیار مرسوم است اما تا به حال هیچ‌گاه در برگزاری یک جشنواره و رویداد این روش انتخاب نشده بود.

وی بیان کرد: هنرمندان منتخب در سه نوبت ۱۵ و ۱۶ بهمن، ۲۲ و ۲۳ بهمن و ۲۹ و ۳۰ بهمن در کارگاه‌ها مشغول به فعالیت می‌شوند ضمن اینکه در نهایت ۲۵ اثر را برای رویداد هنری بهارستان انتخاب و بر اساس جغرافیای شهر، پراکندگی فرهنگی این آثار در ایام نوروز به نمایش گذاشته می‌شود. از سوی دیگر در این دوره هنرمندان استقبال خوبی از رویداد بهارستان داشته‌اند، از این رو امیدوارم با این تغییر رویکرد شاهد خلاقیت و نوآوری بیشتری در ارائه آثار باشیم.

بر اساس اعلام دبیرخانه رویداد هنری «بهارستان» کارگاه‌های بخش گرافیک در سه نوبت برگزار خواهد شد که روزهای ۱۵ و ۱۶بهمن کارگاه‌های محمدرضا عبدالعلی با حضور ۱۶ هنرمند منتخب برگزار می‌شود. در این کارگاه حسین ابراهیمی، ساره ارباب معروف، آرش بدرطالعی، نصیر بشیری، محمدرضا حافظی، آرین خانی، مقداد شیرعلی، هدایت علیپور، مرتضی فرحناک، معراج قنبری، فاطمه مرتضایی، مهدی موسوی، مهرداد موسوی، هادی مهری عبدل آبادی، ساینا نوری و سرور یزدی حضور دارند.

دومین کارگاه بخش گرافیک سالانه هنرهای شهری بهار تهران نیز به سرپرستی مجید کاشانی ۲۲ و ۲۳ بهمن برگزار خواهد شد. در این کارگاه سلمان اربابون، فاطمه بخشوده، علی اکبر بخشی، مصطفی برجی، شکوفه بیاتی، نعیمه پاک‌نیت، مهرداد رباط جزی، محبوبه زارع، عبدالحمید زنگانه، مهناز عابدینی، ساناز فخرآذری، مهیار قلمی، مجید کشاورزی، فاطمه محمدی، سعید مزینانی و حامد میرزامحمدی ۱۶ طراحی هستند که به ایده پردازی خواهند پرداخت.

کارگاه سوم بخش گرافیک رویداد هنری «بهارستان» هم با حضور هما دلورای ۲۹ و ۳۰ بهمن برگزار می شود. در این کارگاه ۱۶ گرافیست شامل امید ایرایی، فریبا بروفر، پیام بهاری، سجاد پاهنگ دار، خشایار تیموری، سحر حقگو، هانیه حیدری، اسماعیل خدابنده، رویا رضوان‌فر، کوروش شریف، بابک صفری، آرمان ضرغام، نجوا عرفانی، گلبرگ کیانی، عیسی مقدم و سیداحسان موسوی راد حضور خواهند داشت.

رویداد هنری «بهارستان» (سالانه هنرهای شهری بهار تهران) با رویکرد ایجاد فرصت و فضای مناسب به منظور حضور و مشارکت هنرمندان در فضاسازی خلاقانه محیط شهری از طریق آفرینش هنری در بخش‌های نقاشی، مجسمه، تخم مرغ‌های نوروزی و گرافیک از سوی سازمان زیباسازی شهر تهران برگزار می شود.