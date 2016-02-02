به گزارش خبرنگار مهر، فهیمه فرهمندپور ظهر سه شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان لرستان اظهار داشت: وزیر کشور تاکید دارند ما در تمام سفرهای استانی خود خدمت نمایندگان ولی فقیه رفته و سلام وزارت کشور را خدمت آنها برسانیم.

نگاه متعادل و متوازن به حوزه زنان در عمل اجرا نشده است

وی عنوان کرد: ما در حوزه زنان رویکرد مذهبی داشته و تمام تلاشمان این است که مرز گاهی خیلی باریک بین نگاه دینی و نگاه غربی را در پیگیری مسائل زنان رعایت کنیم.

مدیرکل امور بانوان و خانواده وزارت کشور با بیان اینکه ما در حوزه مسائل زنان از دو ناحیه به شدت تحت فشاریم، ادامه داد: اولین ناحیه نگاه غربی هاست و تا از مسائل حرف می زنیم آنها خیلی سریع تلاش می کنند از این دغدغه های ما سوءاستفاده کرده و ما را به سمت نگاه های غربی حمایت از زنان ببرند که ما نه آنگونه می اندیشیم و نه آن را صلاح زنان می دانیم که وارد آن عرصه شوند.

فرهمندپور تصریح کرد: اما از طرفی از سوی نگاه های متحجرانه و سنت های اجتماعی و تنگ نظری ها که به اسم نگاه های دینی تمام می شود تحت فشار هستیم و ما موفق نشدیم آن نگاه متعادل و متوازن به حوزه زنان را آنگونه که مقام معظم رهبری پرچمدار این نگاه هستند در عمل اجراء کنیم.

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری فرمودند باید مسائل زنان را گفتمان سازی کرد، افزود: ما باید بتوانیم نگاه ایشان را که نگاه ناب دینی است برای زنان و دخترانمان ترویج و تبلیغ کرده و در عمل هم دنبال کنیم.

لزوم توجه به حوزه بانوان در سخنرانی های روحانیون

مدیرکل امور بانوان و خانواده وزارت کشور با اشاره به اینکه در دانشگاه دختران جوان ما بسیار تحت تاثیر اندیشه های غربی قرار می گیرند، خاطرنشان کرد: روحانیت معزز یکی از اقشار کلیدی و مهمی است که می تواند این نگاه متعادل و متوازن مسائل بانوان را تبیین کند چراکه روحانیت مورد اعتماد و باور مردم بوده و آنها به اندیشه ناب دینی دسترسی دارند.

فرهمندپور با بیان اینکه این دغدغه های بانوان کمتر در سخنرانی ها و خطبه ها کمتر دیده می شود، یادآور شد: ما از نمایندگان ولی فقیه در استان ها تقاضا داریم به بدنه روحانیت استان که تحت تاثیر توصیه ها و خط دهی شما هستند تاکید کنید در سخنرانی ها و خطبه های خود بر توجه به زنان و دختران و خانواده با رویکرد دینی سفارش کنند.

وی با بیان اینکه احادیث زیادی در دین ما به توجه به زنان و دختران و احساس مسئولیت در خانواده تاکید دارند، عنوان کرد: مقام معظم رهبری فرمودند آن چیزی که ما در خانواده به دنبال آن هستیم انس است و اگر این انس را برای مردم تعریف کرده و در خانواده ترویج دهیم مسائلی مانند دختر فراری و خودکشی و...نخواهیم داشت.

مدیرکل امور بانوان و خانواده وزارت کشور با اشاره به اینکه هیچ قشری به اندازه روحانیت مورد اعتماد مردم نیست، ادامه داد: روحانیت پناهگاه و تغذیه کننده فکر و اندیشه مردم است و در حال حاضر که آمار طلاق و اعتیاد و سایر آسیب ها در جامعه رو به افزایش بوده در لرستان کمتر است اما باید پیشگیری و مراقبت کرد.

فرهمندپور تصریح کرد: به مدیران کل خود توصیه می کنیم در برنامه ریزی ها و اجرای خود از نظر علماء استفاده کرده و از روحانیت معزز انتظار داریم در این قسمت به ما کمک کنند تا آرامش و امنیت در جامعه برقرار شود.