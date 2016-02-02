به گزارش خبرگزاری مهر، شورای انتخاب آثار این بخش متشکل از رفیق نصرتی، آزاده شاهمیری و رحمت امینی اسامی آثار پذیرفته شده و مشروط را به شرح زیر اعلام کرد:
۱- علی یوسف وطن خواه از دانشگاه نبی اکرم
۲- جواد کاوندی از تهران
۳- مریم منصوری از دانشگاه هنر
۴- الهه بهادری از دانشگاه تهران
۵- زهرا شاهینفر از دانشگاه تهران
۶- عبدالحمید گودرزی از دانشگاه هنر
۷- مژده بندعلیزاده از دانشگاه هنر
۸- حامد اصغرزاده تهران
۹- یاسمن طاهری خسروشاهی از دانشگاه تهران (مشروط به بازنویسی چکیده)
۱۰- مجتبی رسولخانی از دانشگاه تهران (مشروط به بازنویسی چکیده)
۱۱- امین حیدری از دانشگاه هنر (مشروط به بازنویسی چکیده)
۱۲- آرش سوری از دانشگاه دامغان (مشروط به بازنویسی چکیده)
پذیرفته شدگان مشروط باید چکیده مقالات خود را تا ۱۵ بهمنماه و پذیرفته شدگان باید مقالات خود را تا ۳۰ بهمن به دبیرخانه جشنواره تئاتر دانشگاهی ارائه دهند.
نوزدهمین جشنواره بینالمللی تئاتر دانشگاهی ایران اردیبهشت و خرداد سال آینده به دبیری بهنام نوایی برگزار میشود.
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