واكنش فرانسه به گزارش تيم تحقيقات سازمان ملل درباره همكاري سوريه

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه،"جان باتيست ماتي" سخنگوي وزارت امور خارجه فرانسه به خبرنگاران گفت : ما اعلام آمادگي دمشق براي همكاري كامل با تيم بين المللي بررسي ترورنخست وزير اسبق لبنان براساس شروط تعيين شده مطلع شديم .

وي افزود: اين امرثابت كرد كه اتخاذ موضعي قاطعانه اي كه جامعه بين المللي در اين قضيه اززمان آغازتحقيقات در پيش گرفته است، نتيجه بخش بوده است .

براي نخستين بار" سرژ برامرتز" رئيس تيم بين المللي بررسي ترور حريري درگزارش خود به سازمان ملل ازهمكاري سوريه با تيم تحقيق خبر داد.

سخنگوي وزارت خارجه فرانسه ادامه داد: ما منتظريم تا سوريه هم اكنون موضع خود را با برداشتن گام هاي ملموس براي پاسخ دادن فوري به درخواست هاي تيم تحقيق نشان دهد.

سرژ برامرتز رئيس تيم بين المللي بررسي ترور حريري در گزارش خود آورده است : دمشق به ويژه واكنش مثبت به برخي درخواستهاي مشخص مربوط به آرشيو سازمان اطلاعات نظاميش و يا ديدار با شخصيت هاي از پيش تعيين شده نشان داده است .

همچنين بازرسان بين المللي تيم تحقيقات پروندهايي درمورد وضعيت سياسي و امنيتي لبنان را به دست آوردند.