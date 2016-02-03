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۱۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۱۲

در نگارستان شهر؛

کتاب «برابری و آزادی ارتباطی» رونمایی می شود

کتاب «برابری و آزادی ارتباطی» رونمایی می شود

کتاب «برابری و آزادی ارتباطی، معرفی اندیشه جدید حقوق ارتباطی» در نگارستان شهر رونمایی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «برابری و آزادی ارتباطی، معرفی اندیشه جدید حقوق ارتباطی» نوشته حبیب الله معظمی بر مبنای اندیشه حقوق ارتباطی، نوشته شده تا مطالبات دیرپا و مغفول حوزه ارتباطات را مطرح کرده و به آن ها بپردازد.

این کتاب دارای فصل هایی از جمله «از تحدید قدرت تا تهدید حقوق ارتباطات»، «حقوق شهروندی؛ از موقعیت انحصاری تا وضعیت بازاری»، «درباره جامعه اطلاعاتی» «یونسکو؛ از جریان آزاد اطلاعات تا جامعه اطلاعاتی»، «معرفی و تبیین اندیشه حقوق ارتباطیاست « و به همت نشر سروش به چاپ رسیده است.

نشست رونمایی از کتاب «برابری و آزادی ارتباطی، معرفی اندیشه جدید حقوق ارتباطی» شنبه ۱۷ بهمن با حضور دکتر مهدی محسنیان راد، دکترهمایون حبیبی و دکتر حبیب الله معظمی(نویسنده کتاب) ساعت ۱۵ در نگارستان شهر به نشانی کوی نصر، خیابان علیالی بوستان گفتگو، برگزار خواهد شد.

کد مطلب 3040214

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