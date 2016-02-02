مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: سامانه بارشی پرفشار سرد در ابتدا در نوار شمالی آذربایجان شرقی و اردبیل و سپس سه شنبه شب تا چهارشنبه در سواحل شمالی کشور سبب بارش باران و در ارتفاعات البرز بارش برف خواهد شد.

احد وظیفه ادامه داد: در این مدت گذر این سامانه موجب کاهش نسبی دما و گاهی وزش باد شدید در مناطق یادشده خواهد شد. شاخه جنوبی این سامانه در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه در جنوب و جنوب شرق گاهی موجب بارش باران و وزش باد شدید و در ارتفاعات بارش برف خواهد شد.

بر این اساس وضع هوای مناطق تحت تاثیر این سامانه به شرح زیر پیش بینی می شود:

سه شنبه ۱۳۹۴/۱۱/۱۳: از بعدازظهر بارش برف در شمال آذربایجان شرقی و شمال آذربایجان غربی و اردبیل و از اوایل شب بارش باران و برف و وزش باد در استانهای گیلان، شمال زنجان، غرب مازندران و بارش برف در ارتفاعات البرز و احتمال اختلال در تردد جاده های کوهستانی بدلیل بارش برف و مه گرفتگی وجود دارد.

چهارشنبه ۱۳۹۴/۱۱/۱۴: بارش باران و وزش باد در گیلان، مازندران، گلستان و خراسان شمالی و بارش برف در ارتفاعات البرز و احتمال لغزندگی جاده و اختلال در تردد جاده های کوهستانی بدلیل بارش برف و مه گرفتگی وجود دارد.

پنجشنبه ۱۳۹۴/۱۱/۱۵: بارش باران و وزش باد در شمال هرمزگان، جنوب کرمان و بارش برف در مناطق کوهستانی کرمان.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی تاکید کرد: چهارشنبه و پنج شنبه وزش باد شدید (بیشینه باد حدود ۵۰ کیلومتر بر ساعت) در هرمزگان، شرق کرمان، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان در پاره ای نقاط سبب کاهش دید افقی و گردوخاک خواهد شد.

وی اضافه کرد: اواخر سه شنبه و چهارشنبه دریای خزر و چهارشنبه خلیج فارس و روز پنج شنبه خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان مواج خواهد بود که توصیه می شود قایقهای صیادی و کوچک از تردد در دریا طی روزهای یاد شده اجتناب کنند. همچنین شهروندان برای سفر در جاده های کوهستانی شمال البرز در سه شنبه شب و چهارشنبه وسایل و تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشند.