اجرای ۱۵۰ برنامه به مناسبت دهه فجر در جامعه کار و تولید اصفهان

غلامعلی قادری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این برنامه‌ها شامل مسابقات قرآنی، مسابقات نقاشی و مقاله نویسی، مراسم جشن‌های خانوادگی، مسابقات ورزشی، برپایی نمایشگاه دستاوردهای انقلاب، فضاسازی محیطی و آذین‌بندی و نمایشگاه تولیدات و محصولات فرهنگی دهه فجر در شهرستان ها و مرکز استان برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: در سی و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی افزون بر ۱۵۰ عنوان برنامه در زمینه‌های مختلف برای جامعه کار و تولید تعاون توسط زیر مجموعه‌های این کمیته در سطح استان برگزار خواهد شد.

رئیس کمیته کارگری و کارآفرینی مهمترین برنامه های کمیته را برگزاری همایش اقتصاد مقاومتی با حضور کارآفرینان استان و جشن بزرگ ورزش کارگران با حضور تیم های ورزشی کارگری عنوان کرد و گفت: با وجود تمام مشکلاتی که در حوزه اقتصاد وجود دارد جامعه کارگری و کارفرمایی همراه‌ترین و همسوترین قشر جامعه در حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است.

وی در خصوص همایش اقتصاد مقاومتی گفت: این همایش با همت و همکاری این اداره کل و کانون انجمن صنفی کارفرمایان استان در روز ۱۴ بهمن ماه در سالن اتاق صنایع، معادن و بازرگانی و با سخنرانی رئیس مؤسسه کار و تأمین اجتماعی کشور و ۴۰۰ نفر از اعضای جامعه کار و تولید استان برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت ایجاد نشاط در جامعه کارگری افزود: جشن بزرگ ورزشکاران کارگر در محل مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران استان و با افتتاح متمرکز پروژه‌های ورزش کارگری و حضور گسترده تیم‌های ورزشی در رشته‌های مختلف برگزار خواهد شد.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان با تقدیر از حضور چشمگیر و گسترده کارگران،کارفرمایان و تعاون گران در راهپیمایی ۲۲ بهمن سال‌های گذشته، گفت: امسال نیز از جامعه کارگری و کارفرمایی انتظار می‌رود همچون سال‌های گذشته به صورت منسجم و با لباس متحد الشکل در راهپیمایی ۲۲ بهمن در میدان امام (ره) حضور یابند.