به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری، مصطفی علیپور، مرتضی امیری اسفندقه و محمدكاظم كاظمی به عنوان داوران پنجمین جشنواره شعر انقلاب معرفی شدند.

این جشنواره به منظور پاسداشت و ارتقای دستاوردهای شعر انقلاب و همچنین كشف استعدادهای برتر در این زمینه در بخش های شعر (مجموعه شعر و تك اثر) و پژوهش (بررسی شعر انقلاب اسلامی)، (كتاب و مقاله) برگزار می‌شود.

بیوگرافی داوران این دوره از جشنواره به شرح ذیل است:

مصطفی علیپور در ۵ شهریور ۱۳۴۰ در تنكابن به دنیا آمد. در دانشگاه فردوسی كارشناسی ارشد زبان وادبیّات فارسی گرفت و در سال ۱۳۶۷ به استخدام وزارت آموزش و پرورش درآمد. از وی تاكنون آثار «از گلوی كوچك رود»، «هفت بند بویه»، «گزیده ادبیّات معاصر»، «باران انگورهای سوخته» و ... به جا مانده است. از این شاعر كشورمان علاوه بر شعر، آثار پژوهشی و تحقیقی و چند مقاله و چهار كتاب پژوهشی نیز منتشر شده است.

مرتضی امیری اسفندقه متولد ۱۳۴۵ تهران، دارای مدرك كارشناسی ارشد ادبیات از دانشگاه قم است. از جمله فعالیت های اجرایی و آموزشی وی می توان به: عضویت در گروه فرهنگ و اندیشه شبكه رادیویی فرهنگ، تدریس درس ادبیات در مراكز آموزشی شهر تهران و... اشاره كرد. از جمله آثار وی عبارت اند از: قتیل قبله (كتاب برگزیده ادبیات)، گزیده ادبیات معاصر (این شرح شرحه شرحه)، رستاخیر حركات (برگزیده جشنواره كتاب سال معلمان مؤلف) و ...

محمدكاظم كاظمی، شاعر و نویسنده افغانستانی، در سال ۱۳۴۶ خورشیدی در شهر هرات افغانستان چشم به جهان گشود. در سال ۱۳۶۳ به ایران آمد و از سال ۱۳۶۵ فعالیت‌های ادبی خود را آغاز كرد. انتشار مثنوی «بازگشت» او در فروردین ۱۳۷۰ مایه شهرت او شد. او علاوه بر سرایش شعر، در زمینه‌های آموزش شعر، برگزاری محافل انجمن های ادبی مهاجرین افغان در ایران، انتشار نقدها و مقالاتی در مطبوعات و ... فعالیت هایی را داشته است. عضویت در هیئت تحریریه فصلنامه‌های «در دری» و «خط سوم» و عضویت در مؤسسه فرهنگی در دری از دیگر فعالیت‌های او بوده است. از وی تاكنون آثار مجموعه شعر «پیاده آمده بودم»، شعر «مسافر» چاپ در كتاب ادبیات فارسی سال دوم دبیرستان، گزیده شعر قصه سنگ و خشت، مجموعه آموزشی شعر روزنه و ... منتشر شده است.

اختتامیه جشنواره شعر انقلاب و معرفی نفرات برتر آن ۲۶ بهمن‌ماه ۱۳۹۴ و در استان سیستان و بلوچستان برگزار می‌شود.