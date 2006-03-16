مسئله انرژي و موضوع هسته اي ايران محورهاي مهم مذاكرات پوتين در چين

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، براي چين نيز مسئله اي كه در اولويت خواهد بود، احداث يك خط لوله نفتي است كه روسيه اعلام كرده است سال جاري ازسيبري به حاشيه اقيانوس آرام احداث خواهد شد.



درحالي كه روسيه اعلام كرده است : نفت به چين نيز خواهد رسيد ، چين درحال رايزني براي دريافت شاخه اي از اين خط لوله است كه مستقيما وارد مرزهاي اين كشور شود .



سرگئي رازوف سفيرروسيه در چين در كنفرانس مطبوعاتي مشترك با مقامات چيني درباره سفر پوتين به چين گفت كه "تصور مي كنم كه طي سفر پوتين به چين ، دو طرف به گفتگوهاي خود درباره احداث اين خط لوله ادامه دهند .



وي ابراز اميدواري كرد كه در ديدار پوتين ، روسيه بتواند به يك سري از توافقات جديد در زمينه همكاري انرژي با چين دست يابد.



رازوف در عين حال گفت: زمان بيشتري براي تعيين مشخصات اين طرح لوله نفتي مورد نياز است .

بنابراين گزارش، تغيير ساختار تجاري كه اخيرا روي صادرات نفت از روسيه متمركز شده است در ديداردوروزه رئيس جمهوري روسيه از چين كه روز سه شنبه آينده آغاز خواهد شد، مورد بحث و گفتگو قرار خواهد كرد .



لي هيوي معاون وزير امور خارجه چين نيز به خبرنگاران گفت كه دو طرف يك اعلاميه مشترك صادر خواهند كرد و چندين توافقنامه طي سفر پوتين به امضاء خواهد رسيد .



لي و رازوف هر دو در اظهارات خود خاطر نشان كردند كه پوتين و هوجين تائو همتاي چيني اش درباره مسائل هسته اي ايران و كره شمالي گفتگو خواهند كرد .



اين دو مقام روسي و چيني بر حل ديپلماتيك مسائل هسته ايران و كره شمالي تاكيد كردند .

چين و روسيه از اعضاي دائم شوراي امنيت سازمان ملل محسوب مي شوند كه از حق وتو برخوردارند و از بازيگران مهم در مسائل هسته اي كره شمالي و ايران محسوب مي شوند .