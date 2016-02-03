شیما عرب کارگردان نمایش «پینوکیو» درباره اجرای این اثر نمایشی به خبرنگار مهر گفت: نمایش «پینوکیو» در واقع پایان نامه کارشناسی من در سال ۹۲ بود که قرار است از ۱۴ تا ۳۰ بهمن ماه در تماشاخانه استاد انتظامی خانه هنرمندان به صحنه برود. احسان عرفانی طرح اولیه این نمایشنامه را با برداشتی از قصه «پينوكيو» كارلو كولودى نوشته و فریبرز کریمی نگارش نهایی نمایشنامه را برعهده داشته است. در واقع این اثر نمایشی خوانشی از داستان پینوکیو است.

وی درباه داستان نمایش توضیح داد: کاراکترهای اصلی «پینوکیو» تغییری نکرده اند اما در شخصیت پردازی شان تغییراتی داده شده است. به عنوان نمونه پری مهربون داستان اصلی یک پری مهربون اما خنگ است. او در ابتدای نمایش زمانی که قرار است برای پدر ژپتو که می خواهد عروسک پینوکیو را بسازد، کُنده درخت بیاورد کُنده درخت اشتباهی را انتخاب می کند. بر همین اساس نیز برخلاف تصور پینوکیو به جای اینکه وقتی دروغ می گوید دماغش دراز شود زمانی که راست می گوید دماغش دراز می شود اما بقیه با این تصور که حتما او دروغ گرفت حرف های راستش را باور نمی کنند.

وی ادامه داد: همین مساله باعث بروز مشکلاتی برای پینوکیو می شود اما در مواجهه با گربه و روباه یاد می گیرد که می تواند دروغ بگوید و کسی هم متوجه نشود. در ادامه مسیری که پینوکیو طی می کند مثل مسیری است که او در داستان اصلی می پیماید. در نهایت زمانی که فرشته مهربون دوباره سر راه پدر ژپتو قرار می گیرد او متوجه می شود که کُنده درخت اشتباهی را برای پدر ژپتو آورده است ...

این کارگردان تئاتر یادآور شد: همه کاراکترهای نمایش بازیگر هستند اما شخصیت هایی مثل رییس سیرک و معلم پینوکیو که قرار است افراد قدرتمندی نشان داده شوند عروسک های غول پیکری با سرهای بزرگ هستند که از لته درست شده و توسط عروسک گردان به بازی گرفته می شوند.

عرب در پایان صحبت هایش اضافه کرد: این نمایش برگزیده جشنواره هفدهم تئاتر دانشگاهی است که در ٦ بخش كارگردانى، متن، طراحى صحنه، بازيگرى مرد، پوستر و موسيقى نامزد شد و تقدير موسيقى را دريافت و در نهایت به عنوان کار برگزیده جشنواره انتخاب شد. این اثر نمایشی بسیار تصویرمحور است و دیالوگ بسیار کم در آن به کار گرفته شده است. مخاطبان نمایش ما نوجوانان و بزرگسالان هستند اما کودکان هم با تصویرسازی ها و داستان نمایش همراه می شوند و تنها ممکن است مفاهیم اثر را درک نکنند.

مونا احمدی، ایون بنی طبا، متين بيات، مصطفی پوریوسف، سینا رستگاری، پريسا شاعرى، فریبرز کریمی، نگین کشفی، فریما کهنمویی بازیگران این نمایش هستند که از ١٤ تا ٣٠ بهمن، ساعت ۱۹:۳٠در تماشاخانه‌ انتظامى خانه هنرمندان روی صحنه می رود.