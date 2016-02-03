پسابرجام و زنده شدن امید پرداخت مطالبات دولت به شهرداری

قدرت الله گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بدهی دولت به شهرداری تهران گفت: دولت در دو حوزه به شهرداری بدهکار است؛ اول ردیف بودجههایی که مشخص شده و پرداخت نشده است. این مطالبات حدود ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تخمین زده می شود.
وی افزود: بخش دوم مطالبات ما مربوط به عدم پرداخت سهم دولت با موضوع توسعه شهری در بخشهای حمل و نقل، بافت فرسوده و... که مجموع این دو بدهی به حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان میرسد.
معاون مالی و اقتصاد شهری شهردار تهران گفت: ما محدودیتها و کسری بودجه دولت را به دلیل تحریمها درک میکنیم و به همین دلیل با دولت همراهی کرده ایم، امیدوارم در دوران پسافرجام و گشایشهایی که حاصل میشود، دولت نسبت به پرداخت این مطالبات اقدام کند.
گودرزی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر افزایش ۴درصدی تخفیفها در زمینه عوارض ساختمانی گفت: این تخفیف با تصویب طرحی دوفوریتی در شورای شهر تهران عملیاتی شد و قطعا می تواند در پرداخت عوارض موثر باشد.
وی تاکید کرد: این تخفیفها دو ماهه است و پس از پایان این دوماه تمدید نخواهد شد.
معاون مالی و اقتصاد شهری شهردار تهران در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر میزان تاثیرگذاری این تخفیفها و برگزاری جشنواره خوش حسابان گفت: میزان این تاثیر بسیار قابل توجه بوده است طوری که در سال ۸۶ این عوارضها در بخشهای مختلف مانند نوسازی، پسماند، ساخت و ساز و... تنها ۱۲ درصد از درآمد پایدار ما را تشکیل میداد اما این اعتبار اکنون به ۴۰ درصد رسیده که عدد قابل توجهی است.
گودرزی با اشاره به افزایش ۴درصدی تخفیفات عوارض گفت: مردم تهران از سالهای قبل ۹۰۰ میلیارد تومان بدهی به شهرداری دارند و با ۴۰۰ میلیارد تومان امسال این عدد به ۱۳۰۰ میلیارد تومان میرسد. قطعا این میزان تخفیف از ۲۳ درصد به ۲۷ درصد امتیاز ویژه به شهروندان است و فرصت مطلوبی برای پرداخت عوارض است.
وی تاکید کرد: قطعا در صورت بیتوجهی به پرداخت عوارض، چارهای جز برخورد نداریم و پیش بینیهای لازم برای جرایم و اعمال آن شده است.
گودرزی در خاتمه گفت: این تخفیف دو وجه مثبت برای شهروندان دارد؛ اول کمک به شهروندان است و دیگر مبالغ دریافتی از آن در زیرساختها و نگهداشت و کارهای عمرانی شهر تهران استفاده می شود.
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