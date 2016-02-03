محمدعلی قانع در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کنترل برنج وارداتی اظهار داشت: علاوه بر کنترل محموله‌های وارداتی، حداقل دو بار نمونه‌‌برداری از برنج انجام می‌شود و بهداشت نیز به صورت جداگانه بر این محصول نظارت دارد و موارد عدم انطباق را هم بدون نگرانی اعلام می‌کنیم.

وی افزود: پس از درخواست اداره گمرک، از نمونه‌ها به غیر از آزمایش ژنتیک‌ GMO که توسط اداره بهداشت انجام می‌شود بقیه آزمایشات شامل آرسنیکل و سرب و مایکوتوکسین (بررسی سموم قارچی) از جمله آفلاتکسین، آکراتوکسین، زیرالتون، داکسی نی والندل و داکسی نیوالنول، هم راستا با اداره بهداشت بر روی نمونه‌ها انجام می‌شود و از دی ماه نیز علاوه بر آزمایش‌های قبلی آزمون فیزیکی نیز به آزمون‌های برنج اضافه شده‌است.

رئیس اداره استاندارد بندرلنگه تصریح کرد: مجوزهای صادر شده از این اداره برای نمونه‌های غذایی تنها مهلت یک ماهه صادر می‌شود و پس از اتمام مهلت گواهی، دوباره در صورت نیاز گمرک به جوابیه استاندارد برای آزمون ارسال می‌ شود.

قانع با اشاره به تعیین استاندارد برنج وارداتی در ۹ ماهه سال ۹۴ گفت: در مجموع ۳۱ سند درخواستی از گمرک داشته‌ایم که ۲۲ مورد مربوط به تعاونی‌ها و ۹ سند ترانزیتی بوده که پس از نمونه‌برداری و آزمایشات لازم ترخیص شدند و یک نمونه به‌علت گذشت تاریخ مصرف نیز مردود اعلام شده‌ است و از اول سال جاری تاکنون هیچ مورد برنج غیر استاندارد در شهرستان مشاهده نشده‌ است.

وی یادآور شد: همچنین در این شهرستان آزمایشگاه‌های تایید صلاحیت شده به نام کیمیا سنجش در زمینه فلزات سنگین و مروارید جنوب خاتم در زمینه آفلاتوکسین مشغول فعالیت هستند و همه نیازهای آزمایشگاهی در شهرستان رفع شده ‌است.

قانع خاطرنشان کرد: برنج به صورت کانتینری از هندوستان بارگیری می‌شود و مستقیم به بندر شهید رجایی در بندرعباس نیز ارسال شده و بخش اعظم برنج از آنجا ترخیص می‌شود.