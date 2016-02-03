اشتغال دغدغه مهم قهرمانان ملی کرمانشاهی است

حسین کیهانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در چند ماه اخیر تمرینات سختی را پشت سر گذاشتیم در شهر کاشان ۴۲ روز و در تهران نیز سخت مشغول تمرین بودیم و در حال حاضر از آمادگی خوبی برخوردار هستم.

کیهانی از حضور خود در مسابقات آسیایی خبر داد و افزود: پس از کسب عنوان قهرمانی در مسابقات دو صحرانوردی با نظر مسئولان برای مسابقات آسیایی بحرین انتخاب شدم و ۲۵ یا ۲۶ بهمن ماه برای حضور در این رقابت‌ها عازم بحرین خواهم شد.

وی همچنین از آمادگی خود برای حضور در مسابقات قهرمانی داخل سالن آسیا خبر داد و گفت: در مسابقات داخل سالن قهرمانی کشور که اخیرا برگزار شد در ماده‌های ۱۵۰۰ متر و ۳۰۰۰ متر با رکورد مناسب و کسب نشان طلا از منتخبین مسابقات آسیایی قطر شدم.

عضو تیم ملی دو ومیدانی جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: مسابقات داخل سالن قهرمانی آسیا از ۲۷ تا ۳ اسفند در دوحه قطر برگزار خواهد شد و دوندگان برجسته آسیا نیز در این مسابقات به میدان خواهند آمد.

کیهانی کشورهای عربی به ویژه قطر و بحرین را از رقبای ایران و مدعیان ورزش دومیدانی دانست و گفت: کشور امارات از دونده‌های آفریقایی که اکثرا از قهرمانان جهان هستند استفاده می‌کند و ما با این ورزشکاران به رقابت خواهیم پرداخت و من در دوره مسابقات آسیایی پیشین با اختلاف خیلی کم در ماده‌های ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ متر چهارم شدم.

عضو تیم ملی دو ومیدانی جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: به یاری خداوند از آمادگی بسیار خوبی برای حضور افتخارآفرین در مسابقات آسیایی برخوردارم و امیدوارم در این دوره مدال بگیرم.

وی روی کارآمدن ریاست جدید فدراسیون دو ومیدانی ایران را نقطه قوتی برای ورزشکاران این رشته در کشور عنوان و اظهار کرد: با وجود آقای کیهانی که از پیشکسوتان ورزش دومیدانی هستند با انگیزه بیشتری به تلاش خود برای حضور در المپیک ادامه می‌دهم.

وی افزود: آقای حضرتی و آقای محمدی از مربیان تلاشگر بنده هستند و آقای حسین امیری نیز به عنوان مربی زحمتکش استان کرمانشاه مطرح می‌باشند.

کیهانی در ادامه گفت: ورزش دو ومیدانی را از سال ۸۶ آغاز کردم و همان زمان نائب قهرمان نوجوانان ایران شدم و از بنده حضور در اردوی تیم ملی دعوت به عمل آمد و هم اکنون عضو ثابت تیم ملی هستم.

وی مشکل اصلی ورزشکاران حرفه‌ای به ویژه در استان کرمانشاه را مسائل مالی دانست و اظهار کرد: ما ورزشکاران استقامت هستیم و به حمایت مالی برای حفظ آمادگی بدنی خود نیاز داریم و حقوقی که از فدراسیون دریافت می‌کنیم کفاف مخارج ما را نمی‌دهد و بسیار ناچیز است.

عضو تیم ملی دو ومیدانی جمهوری اسلامی ایران بیان کرد: هزینه‌های تغذیه، تجهیزات ورزشی، ایاب و ذهاب، تمرینات و ... برای ما زیاد است و نیاز به حمایت و دلگرمی مسئولان داریم.

کیهانی گفت: در مقطع بزرگسالان در ماده ۱۵۰۰ فعالیت دارم اما ماده اصلی من ۳۰۰۰ متر با مانع است در این ماده نیز درصدد کسب کسب سهمیه هستم در ۵ هزار متر هم فعالیت دارم و درصحرانودی نیز از برترین‌ها هستم.

وی افزود: افتخارات ما در وهله نخست برای استان کرمانشاه است و مسئولان این استان باید نسبت به قهرمانان و مدال آوران خود تعصب نشان دهند بنده با وجود داشتن تحصیلات دانشگاهی و چندین دوره عنوان قهرمانی شغلی ندارم و حقوق فدراسیون نیز کفاف مخارج مارا نمی‌دهد.

کیهانی با انتقاد از عدم حمایت اسپانسرها از قهرمانان در استان کرمانشاه گفت: جای تاسف دارد که قهرمانان ملی از بیکاری و مشکلات مالی در رنج باشند و متاسفانه این معضل در استان کرمانشاه با وجود سرمایه داران قوی وجود دارد

کیهانی هدف خود را حضور در المپیک برزیل عنوان کرد و گفت: با توجه به رکوردهایی که کسب کردم و مسابقات و تورنمنت‌هایی که در پیش دارم از شانس بسیاری برای حضور در المپیک برزیل برخوردارم و امیدواریم در المپیک نام ایران را پرآوازه سازم.

گفتنی است، رکورددار نوجوانان ایران در ۲۰۰۰ متر با مانع، رکورددار جوانان ایران در ۳۰۰۰ متر با مانع، کسب عنوان طلای ۱۰ دوره مسابقات دهه فجر، قهرمان مسابقات آسیایی ۲۰۱۲ ، قهرمان بزرگسالان آسیا در۳۰۰۰ متر با مانع، عنوان چهارم مسابقات ۲۰۱۵ در کشور چین بخشی از افتخارات این دونده ملی پوش کرمانشاهی است.