به گزارش خبرنگار مهر، دولت مصوب کرده تا اصناف کشور با نصب صندوق‌های مکانیزه فروش، راه شفافیت را در پیش گرفته و از منافع آن نیز بهره‌مند شوند. بر این اساس علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران در یادداشتی به بیان مزایای نصب این صندوق‌ها پرداخته است:

واقعیت این است که اقتصاد کشور ما از عدم شفافیت رنج میبرد و همه فعالان و متفکران عرصه اقتصاد یکی از مسایل ضروری را ایجاد شفافیت در اقتصاد ایران می دانند. طرحی که براساس آن، صندوق‌های مکانیزه فروش در برخی فروشگاه‌ها نصب می‌شود، شاید یکی از راهکارهای حل عدم شفافیت است.

به باور ما یکی از مشکلات اساسی مردم با این صندوق‌ها حل می‌شود و آن گران‌فروشی احتمالی معدود متخلفانی است که در اصناف مختلف از غفلت و بی‌اطلاعی مردم سوءاستفاده کرده و اجناس خود را با قیمت‌های بیشتر ارائه می‌کنند. در حالی که با نصب صندوق های فروش مکانیزه، قیمت‌ها یکسان شده و هیچ فروشنده‌ای نمی‌تواند گرانفروشی کند.

البته ممکن است در نگاه اول این ذهنیت ایجاد شود که این طرح به ضرر صاحبان فروشگاه‌هاست در حالی که چنین نیست، چرا که به عنوان مثال این صندوق معیار درآمد فروشگاه حساب می‌شود و احتمال اعمال سلیقه مودیان مالیاتی و یا سایر عوارض بگیران به صفر می‌رسد. همین یک نکته برای صاحبان فروشگاه‌ها بسیار مهم و ارزشمند است.

از سوی دیگر این صندوق، مانند یک حسابدار حرفه ای برای فروشگاه‌ها عمل خواهد کرد و تمامی آمارهای خرید و فروش کالا را به صاحب صندوق ارائه می کند، همچنین اینکه با توجه به حرکت جامعه به سمت خریدهای الکترونیکی، بسترهای بیشتری برای فعال تر شدن فروش اینترنتی و فعالیت تجاری در عرصه های اینترنتی و مجازی را برای فروشندگان فراهم میکند.

یکی دیگر از مزایای این طرح به دست دادن آمار و اطلاعات بسیار دقیق از فرآیندهای بازار و رصد رفتارهای آتی بازارهای مصرفی است، این در حالی است که یکی از رنجهای اقتصاد ایران نبود آمار و اطلاعات دقیق است. شاید بتوان گفت یکی از بزرگترین گروه هایی که با اجرای این طرح متضرر می‌شوند، قاچاقچیان کالاها هستند که به اذعان همگان بزرگترین ضربه را به تولید در کشور زدهاند.

این طرح تمامی کالاهایی که عرضه می شوند را رصد و شناسنامه آن را مشخص می کند، با این حساب اگر کالایی قاچاق شده باشد، وضعیتش در بازار روشن می‌شود و فکر می‌کنیم نصب صندوق‌های فروش مکانیزه در فروشگاه‌ها بسیاری از اشکالات بخش توزیع و تولید در کشور را حل خواهد کرد.