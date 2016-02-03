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۱۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۳:۴۹

شوخی جالب یک جانباز با محسن رفیق دوست

شوخی جالب یک جانباز با محسن رفیق دوست

حمید داود آبادی در اینستاگرام خود شوخی جالب یک جانباز با رئیس سابق بنیاد مستضعفان را بیان کرده است.

داودآبادی نوشته است: چند سال پیش، قرار شد برای مصاحبه برویم خدمت جناب آقای محسن رفیق دوست. آن روزها هنوز ایشان رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان بود. یکی از دوستان جانبازم وقتی فهمید، گفت: وقتی رفتی پیش رفیق دوست، از قول من یه سوال از وی بپرس. وقتی پرسیدم چه سوالی؟ گفت:

از آقای رفیق دوست بپرس "کرایه ماشین شورلت بلیزری که روز ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ امام را از فرودگاه مهرآباد تا بهشت زهرا (س) رساندی، چقدر می شود؟ ما به تو بدهیم، بی خیال انقلاب بشو!" وقتی این را به خود آقای رفیق دوست گفتم، زد زیر خنده و از این طنز سیاسی خیلی خوشش آمد.

کد مطلب 3040395

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