تغيير ديپلماسي براي رسيدن به هدف مباح است / باخروج موضوع هسته اي ايران از مسير آژانس از نظارت هاي اين نهاد بين المللي كاسته خواهد شد

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" علي لاريجاني در حاشيه جلسه غير علني خود با نمايندگان مجلس در محل مجلس شوراي اسلامي در بهارستان در جمع خبرنگاران درخصوص تصميمات جاري در ميان پنج عضو دائم شوراي امنيت در روزهاي اخير و اختلافات موجود ميان آنان گفت : نظر ما هم قبلا هم گفته شده ما كارخلافي نكرده ايم كه مستحق بررسي در شوراي امنيت باشد و اين يك پروسه صرفا سياسي است.

وي با مقايسه فعاليت هاي هسته اي ايران و هند و تفاوتها در برخورد با اين دو موضع در عرصه بين الملل گفت: منطقي ترين نوع برخورد با ايران اين بود كه پرونده در آژانس و با نظارت هاي آژانس باشد. اگر از اين مسير استفاده كنند به نفع خودشان است در غير اين صورت از نظارت هاي آژانس كاسته خواهد شد.

وي در خصوص درخواست عبدالعزيزحكيم رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق در پي درخواست هاي مكررخليل زاد نماينده آمريكا در عراق براي انجام مذاكرات ايران و آمريكا دراين خصوص گفت: ما همواره از استقلال عراق حمايت كرده ايم و عراق متحد طبيعي ماست و امنيت عراق براي ما اصل است.

وي با اشاره به حمايت ايران از قانون اساسي، تصميمات آيت الله سيستاني، انتخابات مجلس و روند دمكراسي در عراق و خروج اشغالگران تصريح كرد : آمريكاييها مدتهاست تقاضاي گفتگو با ايران را در خصوص مسئله عراق مطرح كردند . ما به حرفهاي آنها اعتماد نداريم چون هر وقت نيازمند به ايران هستند اين سخن را مي گويند و مشكلاتشان كه حل شد حرف ديگري مي زنند.

وي با اشاره به اينكه درخواست مذاكره ايران و آمريكا در خصوص عراق از سوي رهبران عراق نيز در مذاكرات خصوصي با ايران بارها مطرح شده است ، به درخواست مستقيم و آشكار عبدالعزيز حكيم به عنوان يكي از رهبران برجسته عراق در اين خصوص اشاره كرد و گفت: با توجه به اينكه اين خواسته را آقاي حكيم مطرح كرده اند ما براي حل مسائل عراق و حل مشكلات و تشكيل دولت مستقل و آزادي واقعي در عراق اين درخواست را مي پذيريم و افرادي را رسما تعيين خواهيم كرد تا اين كار را انجام بدهند.وي تاكيد كرد: اين مذاكره صرفا بر سر حل مشكلات عراق خواهد بود.

لاريجاني از اعلام سطح و زمان مذاكرات خودداري كرد.

علي لاريجاني در پاسخ به اين سوال كه واكنش ايران به قطعنامه احتمالي شوراي امنيت چه خواهد بود گفت: اجازه دهيد در زمان خودش به اين سوال پاسخ خواهم داد در شوراي امنيت سناريوهاي مختلف مطرح است ما نيز سناريوهاي مختلف در برابر آنها داريم اما آنچه مسلم است حقوق ايران را رها نخواهيم كرد.

دبير شوراي عالي امنيت ملي در پاسخ به اين سوال كه آيا احتمال دارد ايران در روش ديپلماسي هسته اي خود تجديدنظر كند گفت: تغيير هر چيز براي رسيدن به هدف مباح است. وي افزود: اما در شرايط فعلي همين مسير را طي خواهيم كرد.

وي در پاسخ خبر نگار "مهر" درخصوص نتايجه مذاكرات روزهاي اخير ايران با روسيه چين و اروپا كه پيش تر سخنگوي وزير خارجه از آن خبر داده بود گفت: اين مذاكرات در جريان است و نتايجي دارد كه بايد در روزهاي آينده روشن شود.

وي افزود مواضع هسته اي ما واضح و روشن است و همان مسير را دنبال مي كنيم.

وي درپاسخ به سئوال خبرنگاري كه از تناقضات اظهار نظرها در خصوص ديپلماسي هسته اي ايران گفت : در عالم سياست ممكن است در اظهارات تفاوت هايي وجود داشته باشد اما مرجع موضوع هسته اي شوراي عالي امنيت ملي است.

وي همچنين استفاده ازهمه ظرفيت ها در دستگاه هاي اجرايي و تصميم گير كشور در روند ديپلماسي هسته اي ايران خبر داد.

لاريجاني در خصوص احتمال افزايش تحريمهاي غرب عليه ايران درپي تصميم شوراي امنيت گفت بعيد مي دانم تا اين اندازه ساده نگر باشند كه كارهاي ايذايي را انجام دهند كه بخواهند به آرامش ايرانيان احترام نگذارند.