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۱۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱:۱۴

هفته بیست و سوم سری آ؛

تیم رم به رده چهارم صعود کرد

تیم رم به رده چهارم صعود کرد

دیدار تیم های فوتبال ساسولو و رم در هفته بیست و سوم رقابتهای سری آ ایتالیا با پیروزی رمی ها خاتمه یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های فوتبال ساسولو و رم سه شنبه شب در چارچوب هفته بیست و سوم رقابتهای سری آ ایتالیا برابر هم صف آرایی کردند که طی آن تیم رم برتری ۲ بر صفر را مقابل میزبان خود رقم زد.

محمد صلاح (۱۱) و استفان الشراوی (۹۰) برای تیم رم گل زدند. تیم ساسولو در دقیقه ۸۸ صاحب یک ضربه پنالتی شد که دومنیک براردی آن را از دست داد. در دقیقه ۷۷ نیز راجا ناینگولان از رم بخاطر خطای پنالتی اخراج شد.

تیم رم با این برد ۴۱ امتیازی شد و با یک بازی بیشتر جای اینتر را در رده چهارم جدول سری آ گرفت. ناپولی با ۵۰ امتیاز صدرنشین است.

کد مطلب 3040438

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