به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله رشاد در ابتدای این جلسه ضمن گرامیداشت ایام‌الله دهه فجر از ارائه گزارش فعالیت‌های هیئت حمایت از کرسی‌ها در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد.

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین خسروپناه، نیز در تشریح دستاوردهای همایش منطقه‌ای یاسوج گفت: هدف از برگزاری این همایش‌ها، رفع ابهام و ایجاد گفتمان مشترک میان دانشگاهیان نسبت به اهداف و روند برگزاری کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره است.

وی افزود: بحمدالله تاکنون همایش‌های منطقه‌ای توانسته به اهداف خود نائل شود و در هر منطقه که این همایش برگزار می‌شود، رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی آن منطقه به نگاه مثبتی نسبت به کرسی‌ها دست پیدا می‌کنند.

دبیر هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره ادامه داد: یکی از اهداف مهم این همایش‌های منطقه‌ای، ایجاد هماهنگی میان مجموعه‌های مدیریتی آن منطقه به‌منظور برگزاری بهینه کرسی‌ها است که این هماهنگی با حمایت و اشراف امام‌جمعه مرکز استان و نماینده ولی‌فقیه در آن استان، صورت می‌گیرد.

پس از سخنان حجت‌الاسلام‌والمسلمین خسروپناه، آیت‌الله رشاد ضمن تقدیر و تشکر از برگزارکنندگان همایش‌های منطقه‌ای گفت: امیدواریم برگزاری این همایش‌ها موجب یک جهش در برگزاری کرسی‌ها شود.

وی افزود: آنچه مهم است استمرار این همایش‌ها و انعکاس مطلوب در رسانه‌ها است که خوشبختانه تاکنون صورت گرفته است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: انعکاس اخبار برگزاری همایش‌های منطقه‌ای در ترغیب سایر دانشگاه‌ها برای حمایت از برگزاری کرسی‌ها قطعاً مؤثر و مفید خواهد بود.

رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: اصل انعکاس اخبار برگزاری کرسی‌ها و همایش‌های منطقه‌ای یک کار مفید است که به گفتمان‌شناسی پیرامون این موضوع می‌انجامد.

در ادامه جلسه گزارش طرح تحقیقاتی گردآوری اطلاعات اعضای هیئت‌های علمی رشته‌های مرتبط با کرسی‌های ذیل هیئت حمایت از کرسی‌ها «نبأ» ارائه شد.

در این طرح تحقیقاتی که در ۲۰ رشته ذیل علوم انسانی در دست اجراست، تاکنون در دو رشته علوم سیاسی و علوم اجتماعی انجام‌شده است.

پس از ارائه گزارش اعضا به بیان نظرات خود پرداختند که اهم آن به شرح ذیل است:

گسترده‌تر شدن دامنه شمول طرح تحقیقاتی نسبت به همه فعالان علوم انسانی کشور، توجه به نخبگان فاقد پایه دانشگاهی، فهرست کردن نظریات به‌جای فهرست کردن صاحبان نظریه، خودداری از ایجاد حساسیت در جامعه علمی کشور، توجه به کاربردی بودن نظرات ارائه‌شده در امتیازدهی به نظرات و استفاده از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های انجمن‌های علمی.

حجت‌الاسلام‌ خسروپناه هم در این زمینه گفت: این طرح اساتیدی که توانمندی بالقوه ارائه نظریات نوآورانه دارند را دسته‌بندی کرده است.

وی افزود: با توجه به این معیار اصلی، معیارهای دیگری مانند رتبه دانشگاهی به‌عنوان معیار فرعی قابل‌طرح و بررسی هست.

آیت‌الله رشاد هم در دسته‌بندی نظرات ارائه‌شده گفت: برای طرح نظرات جدید نباید به راه‌های متعارف اکتفا کرد.

وی افزود: بر اساس تجربیات قبلی نباید کار بیش‌ازحد گسترش پیدا کند و حرکت مستمر در یک حوزه و یا چند حوزه از حرکت منقطع در چندین حوزه بهتر است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: به نظر می‌رسد در کنار فهرست کردن اسامی صاحب‌نظران، فهرست کردن انجمن علمی، قطب‌های علمی و… با هدایت و مدیریت شوراهای علمی نیز لازم است.