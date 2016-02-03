پرونده ثبت جهانی محور ساسانی فارس به تهران ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، پرونده ثبت جهانی سه بنای تاریخی متعلق به دوره ساسانی در فارس شامل آتشکده فیروزآباد، قلعه دختر و کاخ ساسانی سروستان تکنیل و به تهران ارسال شد.

مدیر کل میراث فرهنگی استان فارس از تکمیل پرونده ثبت جهانی سه مجموعه ساسانی خبرداد و به خبرنگار مهر گفت: سالیانه کشور ایران برای ثبت آثار خود در لیست جهانی سهمیه ای دارد که در سال جاری این سهمیه به استان فارس اختصاص یافت.

مصیب امیری با اشاره به اینکه مقرر شده سه مجموعه ساسانی که شامل آتشکده فیروزآباد، قلعه دختر و کاخ ساسانی سروستان برای ثبت جهانی معرفی شوند، افزود: در این راستا میراث فرهنگی استان فارس اقداماتی را در دستور کار خود قرار داد و نسبت به مستندسازی و مرمت اضطراری این بناها برای ثبت جهانی اقدام کرد.

مدیر کل میراث فرهنگی استان فارس با اشاره به اینکه این آثار ساسانی دارای ویژگیهای منحصر به فردی هستند و حتی تنها بنای گنبددار به شمار می روند، اظهار داشت: در این خصوص میراث فرهنگی نسبت به تهیه حریم، مرمت و شاخصه هایی که برای ثبت یک بنا لازم است اقدام کرد.

امیری تاکید کرد: در حال حاضر نیز پرونده تکمیل و برای پیگیری به تهران ارسال شده است.