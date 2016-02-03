اولین قرارداد فروش نفت ایران به اروپا امضا شد

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت ملی نفت ایران و توتال فرانسه هر چند اولین تفاهم نامه به منظور فروش روزانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار بشکه نفت خام را در حضور روسای جمهوری دو کشور در پاریس امضا کردند اما اولین مشتری نفتی ایران در پساتحریم در اروپا، توتال نیست.

بر این اساس شرکت ملی نفت ایران اولین قرارداد فروش نفت خام با یک شرکت نفتی اروپایی در حوزه دریای مدیترانه را امضا کرده و پیش بینی می شود اولین نفتکش اروپایی تا پایان فوریه سال‌جاری میلادی (بهمن تا اسفند ۱۳۹۴) وارد پایانه‌های نفتی ایران ‌شود.

رکن‌الدین جوادی معاون وزیر نفت روز گذشته در گفتگویی با اشاره به تایید تدوین برنامه صادرات دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت خام در قالب کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۵، گفته است: برنامه مرحله اول افزایش ۵۰۰ هزار بشکه‌ای تولید و صادرات نفت خام ایران به زودی به طور کامل عملیاتی خواهد شد.

از سوی دیگر در حالی اولین قرارداد فروش نفت خام ایران با یک شرکت معتبر نفتی اروپا امضا شده و پس از نزدیک به ۴ سال توقف، طلای سیاه ایران به بازار نفت اروپا باز می‌گردد که تاکنون مذاکرات متعددی با برخی از مشتریان سنتی نفت ایران در اروپا همچون اسپانیا، ایتالیا، آلمان، فرانسه، جمهوری چک، یونان و انگلیس انجام شده است.

در حال حاضر براساس اعلام مسئولان وزارت نفت، رفت و آمد کشتی‌های نفتکش آسیایی به ویژه چینی و ژاپنی به پایانه‌های نفتی ایران افزایش یافته و قطعا تا پایان فوریه سال ۲۰۱۶ میلادی پای نفتکش‌های اروپایی هم پایانه‌های نفتی ایران در آب‌های خلیج فارس باز می‌شود.

ایران در طول چند هفته گذشته تاکنون چندین قرارداد و تفاهم نامه سرمایه گذاری با شرکت‌های مختلف نفتی اروپایی همچون سایپم و ناپل ایتالیا، لوک اویل روسیه، توتال فرانسه و چند شرکت آسیایی امضا کرده است.

علاوه بر این، پیش بینی می‌شود در ادامه سال ۲۰۱۶ میلادی، حجم فروش نفت خام و میعانات گازی ایران به پالایشگران کره جنوبی، ژاپن، چین، هند و ترکیه افزایش یابد.

به گزارش مهر، براساس گزارش های دبیرخانه اوپک، تولید نفت خام ایران از ۲ میلیون و ۷۶۶ هزار بشکه در روز در سال ۲۰۱۴ میلادی در نوامبر ۲۰۱۵ میلادی با افزایش ۱۱۰ هزار بشکه‌ای به حدود ۲ میلیون و ۸۷۶ هزار بشکه افزایش یافته است.