۲۰۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی وارد صنعت برق شد

به‌ گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا دائمی درباره آخرین وضعیت پرداخت بدهی‌های برقی وزارت نیرو به تولیدکنندگان بخش خصوصی برق کشور، گفت: ۲۰ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی به شرکت‌های غیر دولتی تولیدکننده برق برای تسویه بخشی از مطالبات معوق آنان پرداخت می‌شود.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو با اعلام اینکه به دنبال اختصاص ۴۰ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی به طلبکاران بخش خصوصی که به‌منظور تسویه بدهی‌های دولت انجام گرفته است، تصریح کرد: عرضه اولیه این اسناد از امروز در فرابورس ایران آغاز شده است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه مطابق قانون بودجه سال ۹۴، حدود ۲۰ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی برای شرکت‌های غیردولتی تولیدکننده برق اختصاص یافته است، اظهارداشت: امکان تبدیل این اسناد و تامین مالی آن دسته از پیمانکاران از طریق عرضه این اسناد در فرابورس ایران فراهم شده است.

دائمی افزود: قابلیت معامله اسناد خزانه اسلامی البته برای آن دسته از پیمانکاران وزارت نیرو امکان‌پذیر خواهد بود که از طریق مراجعه به کارگزاری‌های عضو فرابورس ایران کد سهامداری اخذ کرده‌اند و در جریان عرضه اولیه نمادهای اخزا ۴ و ۵ که طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری انجام می‌گیرد، امکان عرضه اوراق خود را خواهند یافت.

در همین حال وزارت نیرو اعلام کرده است: با توجه به اينكه خزانه‌داري كل كشور تعهد پرداخت مبلغ اسمي اين اسناد را در سررسيد بر عهده گرفته، این اسناد در زمره اوراق بدون ریسک تلقی می‌شود و از سوی دیگر امکان معاملات ثانویه اعم از خرید و فروش این اسناد در فرابورس ایران نیز موجب شده علاقه پیمانکاران به وصول مطالبات خود از این طریق روز به روز افزایش یابد.