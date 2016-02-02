به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی در جلسه با معاون وزیر راه و شهرسازی که روز سه شنبه در استانداری قزوین برگزار شد اظهارداشت: با وجود همه مشکلات مالی که دولت در اثر تحریم ها و محدودیت های مالی با آن روبروست فعالیتهای عمرانی بسیار مناسب بوده و با مدیریت عاقلانه کارهای خوبی صورت گرفته است.

استاندار قزوین بیان کرد: یکی از سیاست های اصولی دولت این است که هیچ پروژه جدیدی مگر در شرایط بسیار ویژه آغاز نشود و اعتبارات برای تکمیل طرح های نیمه تمام اختصاص پیدا کند.

همتی یادآورشد: ناحیه شهری مهرگان با حجم عظیم مسکن ساخته شده نیازمند خدمات زیربنایی گسترده ای است که اعتبارات زیادی لازم دارد اما چون عزم دولت عمل به تعهدات دولت قبلی نیز هست تلاش می کنیم ضمن تکمیل خدمات زیربنایی سکونت توام با آرامش شهروندان در این منطقه را فراهم کنیم.

استاندار قزوین گفت: حدود ۴۴ درصد مسکن مهر در استان قزوین در دولت جدید تکمیل شده است و با جدیت پیگیر هستیم تاتمام نیازهای زیرساختی در این ناحیه تامین شود.

وی افزود: این ناحیه شهری برای ما بسیار مهم است و با سکونت ۱۰۰ هزار نفر در آینده لازم است همه نیازها را تامین کنیم تا مردم مشکلی برای اقامت نداشته باشند.

همتی اظهار داشت: امیدواریم ناحیه شهری مهرگان پس از تکمیل خدمات زیربنایی، ساخت مدرسه، بوستان، فضای سبز، مسجد، کلانتری، درمانگاه و تامین شبکه حمل و نقل عمومی و مراکز تجاری و تفریحی به یک مجموعه شهری نمونه، شاخص و الگو در حوزه مسکن مهر کشور تبدیل شود.

توسعه امامزاده حسین(ع) تسریع می شود

وی گفت: اجرای طرح توسعه امامزاده حسین برای ما بسیار مهم است و در اولویت قرار داد و با مجموعه زیارتی، تفریحی، سیاحتی پیش بینی شده در این محدوده امیدواریم یک کار ماندگار در این طرح عملیاتی شود.

استاندار قزوین اضافه کرد: با مشارکت دستگاههای اجرایی مانند شهرداری و اوقاف، راه و شهرسازی کارها پیشرفت خوبی دارد و انتظار می‌رود مسئولان کشوری هم در این زمینه همکاری بیشتری کنند.

وی با اشاره به بافت فرسوده بیمارستان های شهید رجایی و بوعلی در قزوین اظهارداشت: برنامه هایی برای احداث دو بیمارستان در مکانی دیگر در حال مطالعه داریم تا بتوانیم از فضای بیمارستانهای فرسوده موجود به‌عنوان فضای سبز شهری استفاده و به جای آن بیمارستانهای جدید احداث کنیم.

قزوین نیازمند مدیران جسور است

استاندار قزوین در ادامه بیان کرد: مدیران در فضای جدید دولت باید جرات و جسارت در تصمیم گیری داشته باشند و با شجاعت عمل کنند و ما نیز در حمایت از مدیران قانون مدار و سالم، جدی هستیم.

همتی تصریح کرد: اراده ما انجام کارهای با کیفیت در زمان کوتاه است و برای خروج از روزمرگی از مدیران شجاع با ریسک پذیری بالا حمایت می کنیم و به مدیری که دست به عصا حرکت کند نیازی نداریم.