به گزارش خبرنگار مهر، معاونت بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی با اعلام فراخوان نظرسنجی تخصصی، موضوع تدوین نظام تنظیم قیمت خدمات مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات را در راستای تحقق سياست­های مورد نظر برای تنظیم تعرفه های مناسب این بخش، در دستور کار قرار داد.

این سازمان برای حمايت از حقوق مصرف­ کنندگان بخش ICT کشور، حصول اطمينان از رقابت سالم و تداوم ارائه خدمات و رشد کيفی آن­ها، اقدام به تعریف چندين پروژه مرتبط به­ هم برای دستيابی به استراتژی واحدی در خصوص تنظيم مقررات در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور کرده است. يکی از اين پروژه‌­ها، «تدوين مدل عملياتی برای تعيين تعرفه خدمات بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات» است که هدف از انجام آن ن پروژه، تعيين استراتژی و خط­‌ مشی تنظيم تعرفه خدمات این بخش، تدوين کليه دستورالعمل­ ها، آيين­‌نامه­‌ها، مصوبات، فرآيندها و روال­های مرتبط با تنظيم تعرفه و دستيابی به مدلی برای تعيين تعرفه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات براساس تجارب داخلی و بين­‌المللی با توجه به وضعيت رقابت در بازارهای خدمات است.

چشم­‌انداز مدنظر برای این طرح، ايجاد رقابت سالم در بازار و تنظيم مقررات در مواقع ضروری است. همچنین رگولاتوری هدف از تنظيم تعرفه را صيانت از حقوق مصرف­‌کننده و ارائه‌کنندگان خدمات، بهبود رقابت و رشد اقتصاد ملی اعلام کرده است. در این راستا در بعضی از مواقع، تنظيم مقررات برای برخورد با رفتارهای برهم زننده تعادل بازار، به­‌ویژه رفتارهای اپراتورهای قدرت مسلط بر بازار، ضروری است.

براین اساس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، برای رهیافت مدنظر خود در تنظيم قيمت خدمات، با اعلام فراخوان از تمامی ذینفعان و صاحبنظران این بخش خواسته نظرات تخصصی خود را ارائه دهند. در این فراخوان با انتشار نظرسنجی در قالب ۱۲ پرسش از صاحبنظران و فعالان اين حوزه، دعوت شده تا با مطالعه اين سند و پاسخ به پرسش­های طرح شده در هر بخش، اين سازمان را در راستای انجام وظيفه خود ياری دهند.

مباحث مدنظر در این نظرسنجی مربوط به ساختارها و سطوح قیمتهای خرده فروشی و عمده فروشی، عوامل کلیدی تاثیرگذار بر قیمت خدمات، اهداف تنظیم قیمت در بازار، رشد اقتصاد ملی، هزینه نرخ برگشت سرمایه و رهیافت پیشنهادی برای کنترل موثر قیمت در بازار خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات، است و مهلت پاسخگویی به اين نظرسنجی تخصصی نیز ۲۱ بهمن ماه اعلام شده است.

به گزارش مهر، نظام تنظیم قیمت خدمات در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور در حالی از سوی رگولاتوری تدوین می شود که پیش از این فرمول تنظیم قیمت و تعرفه گذاری در حوزه ارتباطات کشور از سوی شورای رقابت تدوین شده بود، اما به دلیل اختلافات میان این شورا و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، این فرمول برای تعیین تعرفه های این بخش، کاربردی نشد.