به گزارش خبرنگار مهر، معاونت بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی با اعلام فراخوان نظرسنجی تخصصی، موضوع تدوین نظام تنظیم قیمت خدمات مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات را در راستای تحقق سياستهای مورد نظر برای تنظیم تعرفه های مناسب این بخش، در دستور کار قرار داد.
این سازمان برای حمايت از حقوق مصرف کنندگان بخش ICT کشور، حصول اطمينان از رقابت سالم و تداوم ارائه خدمات و رشد کيفی آنها، اقدام به تعریف چندين پروژه مرتبط به هم برای دستيابی به استراتژی واحدی در خصوص تنظيم مقررات در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور کرده است. يکی از اين پروژهها، «تدوين مدل عملياتی برای تعيين تعرفه خدمات بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات» است که هدف از انجام آن ن پروژه، تعيين استراتژی و خط مشی تنظيم تعرفه خدمات این بخش، تدوين کليه دستورالعمل ها، آييننامهها، مصوبات، فرآيندها و روالهای مرتبط با تنظيم تعرفه و دستيابی به مدلی برای تعيين تعرفه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات براساس تجارب داخلی و بينالمللی با توجه به وضعيت رقابت در بازارهای خدمات است.
چشمانداز مدنظر برای این طرح، ايجاد رقابت سالم در بازار و تنظيم مقررات در مواقع ضروری است. همچنین رگولاتوری هدف از تنظيم تعرفه را صيانت از حقوق مصرفکننده و ارائهکنندگان خدمات، بهبود رقابت و رشد اقتصاد ملی اعلام کرده است. در این راستا در بعضی از مواقع، تنظيم مقررات برای برخورد با رفتارهای برهم زننده تعادل بازار، بهویژه رفتارهای اپراتورهای قدرت مسلط بر بازار، ضروری است.
براین اساس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، برای رهیافت مدنظر خود در تنظيم قيمت خدمات، با اعلام فراخوان از تمامی ذینفعان و صاحبنظران این بخش خواسته نظرات تخصصی خود را ارائه دهند. در این فراخوان با انتشار نظرسنجی در قالب ۱۲ پرسش از صاحبنظران و فعالان اين حوزه، دعوت شده تا با مطالعه اين سند و پاسخ به پرسشهای طرح شده در هر بخش، اين سازمان را در راستای انجام وظيفه خود ياری دهند.
مباحث مدنظر در این نظرسنجی مربوط به ساختارها و سطوح قیمتهای خرده فروشی و عمده فروشی، عوامل کلیدی تاثیرگذار بر قیمت خدمات، اهداف تنظیم قیمت در بازار، رشد اقتصاد ملی، هزینه نرخ برگشت سرمایه و رهیافت پیشنهادی برای کنترل موثر قیمت در بازار خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات، است و مهلت پاسخگویی به اين نظرسنجی تخصصی نیز ۲۱ بهمن ماه اعلام شده است.
به گزارش مهر، نظام تنظیم قیمت خدمات در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور در حالی از سوی رگولاتوری تدوین می شود که پیش از این فرمول تنظیم قیمت و تعرفه گذاری در حوزه ارتباطات کشور از سوی شورای رقابت تدوین شده بود، اما به دلیل اختلافات میان این شورا و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، این فرمول برای تعیین تعرفه های این بخش، کاربردی نشد.
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