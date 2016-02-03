فارس نوشت: همزمان با فرارسیدن دهه مبارک فجر، کتاب‌هایی با مضمون انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، با عنوان «بسته ۷+۳» برای مطالعه پیشنهاد می‌شود.

انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ علیه رژیم شاهنشاهی پهلوی از نظر صاحب‌نظران یکی از مهم‌ترین رویدادهای مهم تاریخ ایران و چه‌بسا در قرن بیستم به شمار می‌آید. مطالعه در خصوص این انقلاب بزرگ در مدت ۳۷ سال گذشته موردتوجه اکثریت مردم به‌ویژه دانشجویان، صاحب‌نظران و پژوهشگران بوده است. کتاب‌های متنوعی درباره این اتفاق مهم در داخل و خارج کشور به رشته تحریر درآمده که در این بسته ۷عنوان کتاب برگزیده و ۳ پیشنهاد ویژه برای مطالعه پیشنهاد می‌شود.

*مأموریت در تهران: خاطرات ژنرال هایزر

ژنرال چهار ستاره آمریکایی که دریکی از بزرگ‌ترین فرازهای تاریخ ایران (انقلاب اسلامی و سقوط شاه) در کشور ما به سر برده است و تلاش وی برای حفظ حکومت نیم‌بند بختیار و جلوگیری از تلاشی ارتش شاه، موضوع کتاب «مأموریت در تهران» است.

*سال‌های بنفش

ابراهیم حسن‌بیگی در کتاب «سال‌های بنفش» داستان پسری روستایی به نام علی که در حوالی بندر شاه (بندر ترکمن فعلی) زندگی می‌کنند را روایت می‌کند. علی کلاس پنجم دبستان است و با روحانی جوان تبعیدی به روستای‌شان به نام سید رسول آشنا می‌شود. همین ارتباط و رفت‌وآمد، علی را به‌تدریج وارد فعالیت‌های سیاسی می‌کند، تا آنجا که رسماً یکی از مبارزان علیه حکومت پهلوی شده و توسط ساواک دستگیر و به ۱۵ سال حبس محکوم می‌شود.

*پهلوی‌ها

تاریخ‌نگاری بدون تکیه‌بر منابع، مدارک و اسناد معتبر به حوزه داستان‌سرایی و قصه‌گویی نزدیک خواهد شد و اولین وظیفه مورخ تکیه‌بر اسناد دست‌اول و اصیل است، کتاب «پهلوی‌ها» شامل ارائه انبوهی از مدارک و اسناد در خصوص شخص محمدرضا پهلوی است. اسنادی که بدون کم‌وزیاد یا تحلیل و تفسیر به مخاطب گرامی عرضه می‌شود و ازاین‌روی در بین قابل‌اعتناترین و قابل استنادترین کتب تاریخی با محوریت خاندان پهلوی قرار می‌گیرد.

*کُلتِ ۴۵

کلت۴۵ در دستِ بسیاری از مردمِ ایران چرخید. بینِ ساواکی‌ها، مجاهدینِ خلق و حتی نیروهایِ امنیتیِ جمهوریِ اسلامیِ ایران دست‌به‌دست شد. به پنجه هرکسی می‌چسبید به طرزی متفاوت عمل می‌کرد. موجودی بی‌زبان و کُشنده بود که در هر دوره زمانی، به‌سوی کسی نشانه رفت. حسام مطهری‌منش داستانی تراژیک از سرگذشتِ مردمِ ایران در دهه پنجاه و شصتِ هجری شمسی را در کتاب «کلت۴۵» روایت می‌کند. شاید داستانِ یک قبضه کُلتِ ۴۵ که به دستِ آدم‌هایِ مختلف افتاد و کارهایِ متفاوت کرد.

*لحظه‌های انقلاب

محمود گلابدره‌ای در همان تب‌وتاب انقلاب به این فکر می‌افتد که باید چیزی برای آینده بنویسد. «لحظه‌های انقلاب» با تسلط تاریخی دقیقی نوشته‌شده که در آن گرماگرم مبارزه عجیب به نظر می‌رسد. نویسنده از هر فرصتی برای برگشت به گذشته استفاده می‌کند و بارها به مسیر طولانی مبارزه مردم ایران نظر می‌افکند. از تحریم تنباکو تا بیست‌وهشت مرداد را به‌دفعات مرور می‌کند و اشتباهات قبلی را برمی‌شمرد و از نهایت دل آرزو می‌کند که این بار آن اشتباهات تکرار نشوند.

*فصل بیداری

این کتاب به بازخوانی اندیشه‌های بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد. بخشی از این اندیشه‌ها در مجموعه کتاب «صحیفه نور» مکتوب شده و محمدرضا زائری کوشیده است پس از تلخیص سخنان امام خمینی (ره) با اضافه کردن شرح‌هایی مخاطب را به تأمل در بیانات بنیان‌گذار فقید انقلاب اسلامی ترغیب کند.

*جریان شناسی انقلاب اسلامی ایران

رمضان شعبانی در این کتاب ابتدا به مفهوم‌شناسی جریان‌های فکری تأثیرگذار در پیروزی انقلاب اسلامی و مدل‌سازی جریان‌های مبارزاتی می‌پردازد. سپس در بخش دوم به جریان‌شناسی مبارزه مسلحانه در پیروزی انقلاب و تاریخچه و دلایل پیدایش این‌گونه مبارزات و بررسی جریان مارکسیستی و جریان التقاطی پرداخته و در بخش سوم، جریان‌شناسی مبارزه پارلمانی جریان ملی و مذهبی و گروه‌های اسلامی را بررسی کرده است. در بخش چهارم کتاب نیز به جریان شناسی مبارزاتی بسیج مردمی و دیدگاه‌های امام خمینی (ره) و در پایان به راهبردها، راهکنش‌ها و ویژگی‌های مبارزاتی امام (ره) اختصاص‌یافته است.

*کتاب عاشقی به سبک ونگوگ

نامزد جایزه ادبی جلال آل احمد در سال ۱۳۹۴ پیشنهاد ویژه ما در این بسته است. محمدرضا شرفی خبوشان، داستان زندگی هنرمند نقاشی را روایت می‌کند که به نام البرز از کودکی در دامان خدمتکار و سرایدار خانگی یک سرتیپ وفادار به‌نظام شاهنشاهی بزرگ‌شده است. نویسنده به‌موازات روایت زندگی البرز، داستان خانواده سرتیپ و سرکوب مبارزات مردمی علیه نظام پهلوی را روایت می‌کند.

*زنان دربار به روایت اسناد ساواک

کتاب «زنان دربار» به زندگانی شش زن مؤثر در دربار پهلوی از جمله فرح پهلوی، فریده دیبا (مادر فرح)، اشرف پهلوی (خواهر دوقلو محمدرضا)، فرخ روپارسای (تنها وزیر زن در رژیم پهلوی)، لیلی امیرارجمند (از دوستان صمیمی فرح)، شمس پهلوی (اولین فرزند رضاخان) می‌پردازد. تاکنون کار تحقیقی کاملی پیرامون این موضوع صورت نگرفته و این مجموعه کتاب که پیشنهاد ویژه ماست می‌تواند تا حدودی خلأ موجود را پرکرده و زمینه‌ساز کارهای تکمیلی بیشتری شود.

*تالار پذیرایی پایتخت

برگزیده دهمین دوره جایزه کتاب فصل، پیشنهاد ویژه بعدی است. «تالار پذیرایی پایتخت» با نیم‌نگاهی به فساد رژیم پهلوی و قیام ۱۵ خرداد، به موضوع اصلاحات ارضی و مشکلات روستاییان و مهاجرت آنان به شهر و عواقب آن می‌پردازد. داستان از روستا در هنگام جریان اصلاحات ارضی آغازشده و سال‌های پیش از انقلاب اسلامی را روایت می‌کند. قلم محمدعلی گودینی، خواندنی‌ست.