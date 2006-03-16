باشگاه ابومسلم به پرداخت 20 ميليون ريال جريمه نقدي محكوم شد

به گزارش خبرنگار"مهر"بنا براعلام سايت فدراسيون فوتبال ، كميته انضباطي فدراسيون فوتبال بدليل اهانت تماشاگران تيم فوتبال ابومسلم به محمود رفيعي داورديدارتيم هاي ابومسلم خراسان و سپاهان اصفهان كه روز دوازدهم اسفند ماه در ورزشگاه ثامن الائمه مشهد برگزارشد به صورت غيابي تشكيل جلسه داد و باشگاه ابومسلم را به پرداخت 20 ميليون ريال جريمه نقدي و توبيخ كتبي محكوم كرد .

گفتني است ديدارتيمهاي ابومسلم و سپاهان از هفته بيست و سوم رقابتهاي ليگ برتربا تك گل جلال اكبري يك برصفر به سود تيم سپاهان به پايان رسيد .