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۲۵ اسفند ۱۳۸۴، ۱۴:۳۵

از سوي كميته انضباطي فدراسيون فوتبال؛

باشگاه ابومسلم به پرداخت 20 ميليون ريال جريمه نقدي محكوم شد

باشگاه ابومسلم به پرداخت 20 ميليون ريال جريمه نقدي محكوم شد

كميته انضباطي فدراسيون فوتبال باشگاه ابومسلم خراسان را به دليل توهين تماشاگران اين تيم به داور مبلغ 20 ميليون ريال جريمه نقدي كرد .

به گزارش خبرنگار"مهر"بنا براعلام سايت فدراسيون فوتبال ، كميته انضباطي فدراسيون فوتبال بدليل اهانت تماشاگران تيم فوتبال ابومسلم به محمود رفيعي داورديدارتيم هاي ابومسلم خراسان و سپاهان اصفهان كه روز دوازدهم اسفند ماه در ورزشگاه ثامن الائمه مشهد برگزارشد به صورت غيابي تشكيل جلسه داد و باشگاه ابومسلم را به پرداخت 20 ميليون ريال جريمه نقدي و توبيخ كتبي محكوم كرد .
گفتني است ديدارتيمهاي ابومسلم و سپاهان از هفته بيست و سوم رقابتهاي ليگ برتربا تك گل جلال اكبري يك برصفر به سود تيم سپاهان به پايان رسيد .

کد مطلب 304059

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