بابک زنجانی هنوز پولی نداده است/ دستگیری صدها دلال قضایی

غلامحسین اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آمار پرونده های قضایی در تهران گفت: در سال جاری یک میلیون و ۳۰۰ هزار پرونده به دادگستری وارد شده که از این میان تعداد یک میلیون و ۲۸۵ هزار رسیدگی شده است که این میزان پرونده نسبت به سال گذشته افزایش یافته و البته در سال جاری ۲۲۰ هزار حکم کیفری و حقوقی را هم اجرا کردیم.

اسماعیلی به سوءاستفاده عده ای از نام اشخاص حقوقی و قضایی در امر رشوه گیری اشاره کرد و گفت: تا به امروز در تهران و شهرستان ها افراد متعددی را بازداشت کردیم که به نام بنده به عنوان رییس دادگستری تهران و یکی از مقامات عالی قوه قضاییه اقدام به رشوه گیری کردند که در این باره گزارشی جمع آوری شده است. در این میان تاکنون صدها نفر از دلالان و افرادی که به نام قضات کشور اقدام به سوء استفاده کردند و همچنین بیش از ۵۰۰ نفر از افرادی که به نوعی سعی در برقراری ارتباط داشتند، بازداشت شدند.

رئیس دادگستری تهران اظهار داشت: در درون دستگاه قضایی هم برخی متخلفین شناسایی شدند که برخوردهای لازم با آنها صورت گرفته به عنوان نمونه چند روز گذشته یکی از مدیران قضایی متخلف بازداشت شد و ما در این مسیر با هیچ شخصی تعارف نداریم.

اسماعیلی در مورد پرونده بابک زنجانی و پرداخت بدهی اش گفت: بر اساس آخرین اخباری که دارم هنوز این متهم بدهی خود را پرداخت نکرده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران در مورد ادامه بررسی پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی و پرونده مدیر سابق بانک صادرات گفت: این پرونده ها در حال رسیدگی است و بخش هایی از این پرونده در دادسرا و بخشی در دادگاه و بخشی هم در مراحل مقدماتی در حال بررسی است. حتی با توجه به موضوع برجام امیدواری به بازگشت خاوری بیشتر شده که در صورت حضور این متهم در ایران شاهد تحولی دیگر در پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی خواهیم بود.