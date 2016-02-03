خواندنی هایی درباره هواپیمای غول پیکر ناسا

به گزارش خبرگزاری مهر، این هواپیمای منحصربفرد که Super Guppy نام دارد، آخرین بازمانده از تنها ۵ هواپیمایی است که اکنون ناسا برای انجام عملیاتهای ویژه خود از آن استفاده می کند.

این هواپیمای غول پیکر از سوی آژانس فضایی اروپا به ناسا قرض داده شده است. اما اکنون این پرسش مطرح می شود که اصولا ناسا چرا باید به چنین هواپیمای بزرگی نیاز داشته باشد؟

در پاسخ باید گفت این آژانس فضانوردی از چنین سیستم پروازی غول پیکری برای جابجایی هنرمندانه و ظریف تجهیزات مختلف مرتبط با اکتشافات فضایی استفاده می کند.

این هواپیما در وضعیت خالی از بار ۴۰ تن وزن دارد و می تواند نزدیک به ۲۴ تن بارگیری کند. فضای داخل این غول پرنده ۷.۶ متر عرض، ۷.۶ متر ارتفاع و ۳۳.۸ متر نیز طول دارد.

ناسا به تازگی از آن برای جابجایی یکی از بخشهای مهم کپسول سرنشین دار «اوریون» استفاده کرده است. این کپسول قرار است در سالهای آینده انسان را به مریخ برساند.

پیشتر نمونه های دیگری از این هواپیما قطعات مشابه مهمی را با خود حمل می کردند که از آن جمله می توان به استفاده از جابجایی بخشهای مهم و حساس برنامه آپولوها اشاره کرد.