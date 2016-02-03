نمایشگاه بزرگ کتاب در شرکت نفت و گاز گچساران برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، ساسان حبیبی نژاد شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر افزود: این نمایشگاه که به پیشنهاد شورای فرهنگی شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران در محل کتابخانه مجموعه فرهنگی ورزشی مهرگان این شرکت دایر شده است.

حبیبی نژاد اظهارداشت: در نمایشگاه کتاب شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران کتابهایی با عناوین مذهبی، عمومی، تاریخی، ادبی، کودک و نوجوان، کمک درسی و همچنین بازیهای رایانه ای عرضه شده است.

وی همچنین ارائه تخفیف ۳۰ درصدی برای بازدیدکنندگان را یکی از راه های تشویق مردم به کتاب خوانی عنوان کردو افزود: این نمایشگاه در مدت ۱۰ از سه شنبه ۱۳ بهمن برای عموم برپا شده است.

رئیس روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران یادآور شد: ساعت کار نمایشگاه کتاب شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران صبح ها از ساعت ۹ تا ۱۳ و بعدازظهر از ساعت ۱۵ تا ۲۱ خواهد بود.