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۱۴ بهمن ۱۳۹۴، ۸:۴۸

حبیبی نژاد خبرداد:

نمایشگاه بزرگ کتاب در شرکت نفت و گاز گچساران برپا شد

نمایشگاه بزرگ کتاب در شرکت نفت و گاز گچساران برپا شد

گچساران- رئیس شورای اطلاع رسانی شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران از برپایی نمایشگاه بزرگ کتاب به مناسبت گرامیداشت دهه فجر در این شرکت خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، ساسان حبیبی نژاد شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر افزود: این نمایشگاه که به پیشنهاد شورای فرهنگی شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران در محل کتابخانه مجموعه فرهنگی ورزشی مهرگان این شرکت دایر شده است.

حبیبی نژاد اظهارداشت: در نمایشگاه کتاب شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران کتابهایی با عناوین مذهبی، عمومی، تاریخی، ادبی، کودک و نوجوان، کمک درسی و همچنین بازیهای رایانه ای عرضه شده است.

وی همچنین ارائه تخفیف ۳۰ درصدی برای بازدیدکنندگان را یکی از راه های تشویق مردم به کتاب خوانی عنوان کردو افزود: این نمایشگاه در مدت ۱۰ از سه شنبه ۱۳ بهمن برای عموم برپا شده است.

رئیس روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران یادآور شد: ساعت کار نمایشگاه کتاب شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران صبح ها از ساعت ۹ تا ۱۳ و بعدازظهر از ساعت ۱۵ تا ۲۱ خواهد بود.

کد مطلب 3040683

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