به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن قاضی زاده هاشمی عصر سه شنبه در آیین افتتاح شش طرح بهداشتی ودرمانی بیمارستان ولایت دامغان اظهار داشت: باتوجه به فشارهای اقتصادی و تحریم های ظالمانه امروز افتخار می کنیم که توانستیم در تمامی بخش ها و حوزه ها به خودکفایی برسیم.

وی تصریح کرد: پس از انقلاب کارها و فعالیت های بسیار ارزنده و خوبی در حوزه بهداشت و درمان صورت گرفت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توانسته گام های خوبی را با همراهی مجلس شورای اسلامی و دولت در حوزه سلامت جامعه بر دارد.

خیران از سرمایه های جامعه هستند

مقام عالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تقدیر از خیر دامغانی سید احمد طباطبایی در تامین هزینه خرید تجهیزات پزشکی بیمارستان ولایت دامغان افزود: خیران از سرمایه های جامعه هستند.

قاضی زاده هاشمی خاطر نشان کرد: خیران با انفاق و بخشش اموال خود سبب فراهم شدن رفاه و آسایش مردم به ویژه نیازمندان می شوند.

وی گفت: همه مسئولان خود را بدهکار مردم شریف و نجیب ایران اسلامی می دانند و در راه خدمت به آنها تلاش می کنند.

ارائه خدمات روزانه به ۳۰۰ دامغانی در کلینک تخصصی رضایی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان نیز در این آیین اظهار داشت: بیمارستان ولایت دامغان تنها مرکز تصویر برداری دولتی استان سمنان را در خود جای داده است که این مرکز نیز با کمک یک خیر نیکوکار تامین شده است.

مهدی شادنوش اضافه کرد: با راه اندازی این مرکز از تردد بیماران دامغانی به دیگر شهرهای استان سمنان کاسته خواهد شد.

وی تصریح کرد: یکی از خدمات ارائه شده در حوزه بهداشت و درمان شهرستان دامغان ایجاد کلینک تخصصی رضایی بود که روزانه به ۳۰۰ نفر از شهروندان دامغانی خدمات درمانی ارائه خواهد کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان همچنین گفت: بیمارستان ولایت دامغان در اجرای طرح تحول نظام سلامت رتبه نخست کشوری را در بین بیمارستان های کشور به دست آورد.

کمبود پرستار در حوزه خدمات بهداشتی و درمانی دامغان

فرماندار دامغان نیز در این آئین با یادآوری اینکه بیمارستان ولایت دامغان از پروژه های سفر پر خیر و برکت سال ۸۵ مقام معظم رهبری به این شهرستان است، اظهار داشت: خدمات و فعالیت های بسیار ارزنده ای در حوزه بهداشت ودرمان دامغان انجام شده که باید تقویت شود.

علی اصغر مجد افزود: بیمارستان ولایت دامغان دارای ۱۷۸ تخت مصوب بوده که درحال حاضر به دلیل کمبود پرستار و نیروی انسانی ۱۳۰ تخت آن فعال است.

وی گفت: امیدواریم با سفر وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دامغان تجهیزات درمانی بهتری به این شهرستان اختصاص یابد.

داروخانه ولایت، سامانه نوبت دهی تلفنی کلینک تخصصی رضایی، مرکز تصویر برداری طباطبایی، دستگاه سی تی اسکن، دستگاه مامو گرافی، دستگاه تراکم استخوان و دستگاه سونوگرافی از جمله شش طرح بهداشتی و درمانی شهرستان دامغان بوده که با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، استاندار سمنان، نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان، فرماندار و جمعی از مسئولان به بهره‌برداری رسید.