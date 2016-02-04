فیلم های فجر کمترین اصلاحیه را داشتند/ پروانه نمایش دائم ندادیم

حبیب ایل بیگی معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی درباره اصلاحیه های وارد شده به فیلم های حاضر در سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر به خبرنگار مهر گفت: یکی از اتفاق های خوشایند در این دوره از جشنواره فیلم فجر این است که فیلم های حاضر کمترین اصلاحیه را داشتند و این مهم در آثار فیلمسازان جوان به خوبی مشهود بود.

وی ادامه داد: دلیل این اتفاق مشاوره های خوبی بود که در زمان پروانه ساخت به فیلمسازان جوان داده شد. در واقع گفتگو بین فیلمسازان و اعضای شورای پروانه ساخت موجب برقراری تعامل شد و همین موضوع راه را برای ساخت فیلم با مشکلات کمتر برای کارگردان های جوان سینما باز کرد.

ایل بیگی با اشاره به اینکه این مشاوره ها برای رفع مشکلات احتمالی در زمان ساخت و یا بعد از تولید صورت گرفته است، تاکید کرد: یکی از نکاتی که حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی بر آن تاکید داشت ارائه مشاوره های رایگان به فیلمسازان جوان بود در همین راستا مشاوره های خوبی از سوی کارشناسانی که سال های سال در حوزه صدور پروانه ساخت فیلم سینمایی فعالیت کرده بودند به فیلمسازان داده شده است و برخی از فیلمسازان نیز بیان کردند بعد از دریافت مشاوره های لازم نتیجه بهتری از خروجی آثارشان دریافت کرده اند.

راه گفتگو را نبندیم

این مدیر سینمایی بیان کرد: امیدواریم شرایطی پیش آید که همه ما به گفتگو با یکدیگر اعتماد کنیم و راه گفتگوی موثر را نبندیم، چون نتیجه اش هم برای سینما و هم برای فیلمسازان خوب است.

وی در پاسخ به اینکه آیا فیلمی در جشنواره حضور دارد که پروانه نمایش دائم گرفته باشد؟ گفت: مجموع فیلم های حاضر در سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر پروانه نمایش ویژه جشنواره دارند.

معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی درباره تعامل صدا و سیما با اهالی سینما و مساله پیش آمده برای حضور عوامل فیلم «نیمه شب اتفاق افتاد» در برنامه تلویزیونی «نقد ۴» گفت: به اعتقادمن علاوه بر اینکه صدا و سیما باید با سازمان سینمایی تعامل داشته باشد، رویکردهای تلویزیون نیز باید تغییر کند. راز موفقیت صدا و سیما گام برداشتن به سوی مردم است.

ایل بیگی تاکید کرد: سینما و جشنواره فیلم فجر از جمله علاقمندی های مردم است و مردم دوست دارند جریان سینمای ایران را از رسانه ملی دنبال کنند ولی به نظر می رسد احترام به مخاطب از سوی سازمان صدا و سیما کم رنگ است. این درحالی است می توان با هوشمندی و مخاطب سنجی رضایت مردم را جلب کرد.