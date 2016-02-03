زمستان گذرانی ۳۳۰ گونه پرنده در مازندران

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: آوای بسیاری از گونه‌های نادر و زیبای پرندگان را در طبیعت مازندران می‌توان شنید، گونه‌ای همانند تنها بازمانده درنای سپید سیبری که چند سالی، زمستان مهمان مازندران می‌شود.

مازندران یکی از غنی‌ترین استان‌ها ازنظر حیات‌وحش و گونه‌های پرنده است که نیمی از پرندگان ایران در آن زیست و زادآوری می‌کنند. سفر میلیون‌ها پرنده مهاجر، فرصتی برای رونق گردشگری و پرنده‌نگری در استان مازندران به شمار می‌رود و ایجاد سایت‌های پرنده‌نگری را ضروری می‌سازد.

فرماندار محمودآباد، حضور قوهای مهاجر را در سرخ‌رود فرصتی مناسب برای گردشگری و رونق اقتصادی دانست و اظهار داشت: قوها در ادبیات و فرهنگ ملت‌ها جایگاه خاصی دارند و در ادبیات دنیا هم به آن‌ها اشارات مستقیمی شده است.

یحیی یوسف پور در حاشیه مراسم روز تالاب‌ها که به ابتکار اداره محیط‌زیست محمودآباد و با همکاری نهادهای مدنی در سرخ‌رود برگزار شد، با اشاره به جایگاه این پرنده در ملل مختلف بیان داشت: درادیان باستان قو را در قالب ایزد بانو می‌گیرند و درهند به پاکی و زیبایی قو احترام خاصی گذاشته و او را معیار صلح و دوستی می‌دانند.

امروزه در دنیا پرنده‌نگری و طبیعت‌گردی باب شده و این منطقه قابلیت این حوزه را دارد که می‌تواند باعث رونق گردشگری شده و باعث رونق اقتصادی منطقه شد

یوسف پور، پرنده‌نگری و طبیعت‌گردی را از شاخه‌های گردشگری نوین اعلام و اظهارداشت: امروزه در دنیا پرنده‌نگری و طبیعت‌گردی باب شده و این منطقه قابلیت این حوزه را دارد که می‌تواند باعث رونق گردشگری شده و باعث رونق اقتصادی منطقه شد.

فرماندار محمودآباد خواستار چاره‌اندیشی مدیران ذی‌ربط برای کمک به مردم شد و تصریح کرد: اگر به مردم کمک شود، نگاه برخی که کشتار پرندگان را حق خود می‌دانند، منتفی می‌شود.

وی برگزاری این‌گونه جلسات و فرهنگ‌سازی را از راههای کاهش تلفات پرندگان دانست وتاکید کرد: برگزاری این‌گونه جلسات و برنامه‌های آموزشی، توجیهی و فرهنگ‌سازی تأثیرگذار است.

فرماندار محمودآباد نهادهای مدنی را از دیگر ابزارهای فرهنگ‌ساز قلمداد کرد و افزود: نهادهای مدنی چون از بدنه مردم هستند، اثرگذاری بیشتری دارند و می‌توانند زمینه حضور گردشگران را فراهم و فضای امنی برای پرندگان مهاجر فراهم کنند.

سلمان نیک پور مدیر انجمن قوهای مهاجر سرخ‌رود نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، دو عامل امنیت و تغذیه را بزرگ‌ترین تهدید قوها ذکر و اظهار داشت: اگر این دو عامل تأمین شود قوها ماندگار هستند.

وی با توجه به دیر آمدن قوها تغذیه را مشکل ندانست و گفت: امسال نسبت به سال گذشته مشکل غذادهی نداشتیم زیرا قوها فقط تا یک ماه دیگر مهمان هستند و با حمایت‌های مردمی مشکل تغذیه نداریم.

نیک پور درک مردم از اهمیت حضور پرندگان مهاجر را در امنیت آنان مؤثر دانست و افزود: آنچه باید انجام دهیم این است که مردم به اهمیت حضور قوها واقف شوند و از حضور آن‌ها منافع به دست آورند، در حفظ آن‌ها کوشا خواهند بود.

شکار و گرسنگی پرندگان مهاجر را تهدید می کند

وی شکار را تهدید فعلی پرندگان مهاجر ذکر و تصریح کرد: اگر پرندگان از منطقه حفاظت‌شده خارج شوند قطعاً در معرض شکار قرار می‌گیرند.

نیک پور، فرهنگ‌سازی را راه چاره نجات قوها دانست و با اشاره به اقدامات انجام‌شده اظهار داشت: تاکنون آموزش و تنویر افکار عمومی را سرلوحه اقدامات خود قراردادیم.

به گفته وی، امسال کارگاه پرنده‌شناسی در تالاب داریم وگونه های در معرض انقراض ودرمعرض خطر را به مردم شناسانده تا از شکار آن‌ها خودداری کنند، همچنین آموزش‌هایی را از دبستان‌های منطقه شروع و نمایشگاه‌های کاریکاتور و نقاشی برگزار کردیم.

۳۳۰ گونه پرنده مهاجر میهمان مازندران هستند

مازندران یکی از غنی‌ترین استان‌های کشور در بخش تنوع حیات‌وحش است و به گفته کوروش ربیعی مدیر اداره حیات‌وحش محیط، زیست مازندران، با توجه به شرایط محیطی و تنوع زیستگاهی طبیعی، از مجموع ۵۴۰ گونه پرنده، مازندران بیش از ۳۳۰ گونه پرنده خشک زی، تالابی و کنار آبزی را در خود جای‌داده که از این لحاظ تنوع خوبی داریم.

ربیعی در گفتگو با خبرنگار مهر، دو تالاب میانکاله وفریدونکنار وسرخ‌رودرااز مهم‌ترین زیستگاه‌های پرندگان دانست و افزود: آنچه در سرخ‌رود بزرگ‌ترین جمعیت قوهای فریادکش راداریم که پس از سرمای سال ۸۶ وارد منطقه کشاورزی سرخ‌رود شدند و تعداد آن‌ها از سه هزارتا هفت هزار قطعه متغیر است.

مدیر حیات‌وحش محیط، زیست مازندران، وجود ساحل، اراضی کشاورزی غرقابی، آب بندان‌ها را مکان مناسبی برای پرندگان ذکر کرد و با اشاره به تأمین معیشت برخی از مردم تأکید کرد: برخی روش‌های شکار نیاز به ساماندهی دارد و امیدواریم هم تالاب‌ها را داشته باشیم وهم انتفاع مردم برآورده شود.

تدوین برنامه ساماندهی شکار پرندگان

ربیعی به تدوین برنامه پنج‌ساله برای ساماندهی شکار اشاره کرد و افزود: طبق یک برنامه پنج‌ساله تدوین‌شده که از سال ۹۴ شروع وتا ۹۸ ادامه دارد، ضمن کارآموزشی و توسعه روش‌های طبیعت‌گردی و معیشت جایگزین، روش‌های مخرب مثل دام‌های هوایی و روش کرس حذف و روش‌هایی مثل دوما که یک کارهنری است و باعث حفظ تالاب‌ها می‌شود را توسعه و ارتقا دهیم.

وی تأکید کرد: نگاه ما و مردم به تالاب‌ها و پرندگان باید حفظ آن‌ها و بهره‌برداری معیشتی باشد نه تجاری و اقتصادی و ایجاد بازارهای محلی یکی دیگر از راهکارهاست.

ربیعی ساماندهی بازار فروش پرندگان را از دیگر اقدامات ذکر کرد و افزود: این بازار برای فروش پرندگان شکار شده به روش مجاز است و برای ممانعت از ورود پرندگان از سایر استان‌ها و مناطق دیر اقداماتی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: برای فروش پرندگان در بازار فریدون‌کنار باید پروانه بگیرند و بخشی از شکار را در بازار عرضه کنند اما نباید نگاه اقتصادی داشته باشند و برداشت حداکثری مدنظر باشد وقطعا مکان بازار که درمسبر جاده ترانزیتی و در انظاراست صحنه خوبی ندارد وبرای ساماندهی آن باید فکری کرد.

قصه شکار و صید پرندگان در اراضی تالابی و فروش در بازار سنتی مازندران، تراژدی دردناکی است که همچنان تکرار می‌شود وشکار و صید پرندگان زمستان گذران و عرضه آن به قیمت ناچیز در بازار سنتی فریدون‌کنار، این پرندگآن‌که به‌وسیله تورهای هوایی و کرس شبانه در دام صیادان قرارگرفته‌اند و قلع‌وقمع شدند و شکار این گونه‌های زیبا سبب نگرانی دوستداران حیات‌وحش و محیط‌زیست شده است و باید بجای شکار و صید، صنعت پرنده نگری در استان تقویت شود.