اختصاص ۶۰۰ میلیون تومان اعتبار به شهرداری و دهیاری های بخش سندرک

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم جادری عصر سه شنبه در جمع مردم بخش سندرک شهرستان میناب در مسجد جامع سندرک با گرامیداشت و تبریک ایام الله دهه فجر، عنوان کرد: ۳۷ سال پیش انقلاب اسلامی به رهبری امام راحل و با حضور یکپارچه مردم و در سایه وحدت کلمه به پیروزی رسید.

وی ادامه داد: باید برای خدمات نظام جمهوری اسلامی خداوند متعال را شاکر و سپاس گذار باشیم چون طی این ۳۷ سال امکانات بسیاری در مناطق مختلف کشور ایجاد شده و خدمات بسیاری نسبت به پیش از انقلاب به مردم ارائه شده است.

استاندار هرمزگان با بیان اینکه امروز در بسیاری از روستاها امکاناتی همچون راه، آب و برق مدرسه ایجاد شده است، افزود: این پیشرفت ها و امکانات حاصل تلاش نظام جمهوری اسلامی است.

جادری با اشاره به شرایط استان هرمزگان پیش از انقلاب، اظهار داشت: هرمزگان پیش از انقلاب دانشگاه نداشت و امروز بیش از ۱۳۰ هزار دانشجو در این استان داریم و خدمات ارائه شده با قبل از انقلاب قابل قیاس نیست.

وی وجود امنیت را یکی دیگر از خدمات مهم نظام اسلامی برای مردم دانست و تصریح کرد: باید شکرگزار نعمت های الهی باشیم و این نعمات را نیز مطرح کنیم و امروز همه خدمت گزاران خود را خادم مردم می دانند و می خواهند مشکلات مردم رفع شود.

استاندار هرمزگان خاطرنشان کرد: نباید فراموش کنیم که کشور ما تحریم بوده و مشکلات اقتصادی شدیدی را پشت سر گذاشته ایم و مذاکرات هسته ای نیز طی ۱۲ سال انجام شد و با توافق هسته ای سایه شوم جنگ و تهدید و تحریم از کشور برداشته شد.

جادری گفت: ۳۷ سال مورد تحریم و تهدید از سوی استکبار بوده ایم اما ضمن هوشیاری و حفظ اقتدار نظامی خود مبنا را بر این قرار دادیم تا دیگر آنها بهانه ای از جانب مسائل هسته ای برای تحریم کشور نداشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه نگاه ما باید به ظرفیت های درونی کشور باشد، بیان داشت: اقتصاد مقاومتی برای این است که نیازهای خود را در کشور تامین کنیم در عین اینکه با دیگر کشورها هم ارتباط خواهیم داشت و با وجود اجرای برجام اما حل مشکلات نیازمند زمان است.

استاندار هرمزگان با بیان اینکه در هرمزگان سعی شده که در انتصاب مدیران همه مناطق را در نظر بگیریم، افزود: همه مناطق هرمزگان در مدیریت این استان شریک هستند و تلاش کردیم تمامی مدیران از نیروهای بومی استان منصوب شوند چون نیروهای این استان توانمند هستند.

جادری با بیان اینکه کشور را باید متناسب با توان خود بسازیم، عنوان کرد: در هرمزگان طی دهه فجر سال جاری ۶۱۲ پروژه با اعتبار دو هزار میلیارد تومان افتتاح می شود که این اقدامات نشان از توجه نظام به مردم است اما منتی بر سر مردم نداریم و این اقدامات در راستای خدمتگزای به مردم است.

وی اضافه کرد: هیچ دولتی قادر نیست به تنهایی همه مشکلات را حل کند و اگر مردم بخش سندرک با مشارکت یکدیگر شرکت های تعاونی تشکیل دهند و تسهیلات بگیرند، بسیاری از مشکلات مردم این بخش حل خواهد شد.

استاندار هرمزگان با بیان اینکه بخش سندرک ۴۶ دهیاری دارد، اظهار داشت: برای اجرای پروژه های دهیاری های این بخش۴۶۰ میلیون تومان و ۱۴۰ میلیون تومان هم برای پروژه های شهرداری سندرک اختصاص خواهیم داد که در مجموع اعتباری معادل ۶۰۰ میلیون تومان برای این بخش خواهد بود.

جادری خاطرنشان کرد: دهیاری ها اگر امکانات خود را تبدیل به تعاونی کنند برای آنها درآمدزا خواهد بود.