متوسط افت آب زیرزمینی در استان زنجان ۳.۷۷ متر در سال است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حمیدنیا شامگاه سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل شرکت آب منطقهای استان زنجان، به میزان مصرف آب در بخشهای مختلف استان اشاره کرد و افزود: ۸۹ درصد آب استان در بخش کشاورزی، سه درصد در صنعت و تنها ۶.۷۷ درصد آب به عنوان شرب و بهداشت خانگی مصرف میشود.
وی بابیان اینکه در حال حاضر پنج دشت ممنوعه در سطح استان زنجان وجود دارد، ادامه داد: تعداد دشتهای ممنوعه در استان زنجان پنج دشت بود که شامل زنجان رود، سجاسرود، ابهر، قیدار و گلتپه و زرینآباد هستند.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان زنجان به میزان افت آبهای زیرزمینی در مناطق مختلف استان اشاره کرد و گفت: متوسط افت آب زیرزمینی در استان ۳.۷۷ متر در سال است و مجموع افت دشتهای استان در سال آبی ۹۲ و ۹۳ برابر ۵.۳۳ متر بوده است.
حمیدنیا تأکید کرد: از بین دشتهای استان زنجان، دشت ابهر با کاهش ۱.۸ متری در سال آبی ۹۲ و ۹۳ بیشترین افت آب زیرزمینی را دارد.
وی افت آب زیرزمینی در دشتهای زنجان را ۱.۱۸ متر، قیدار 0.۷۴ متر و زرینآباد 0.۹۱ متر بیان کرد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان زنجان تصریح کرد: استان زنجان دارای پتانسیل خوبی در حوزه آبهای زیرزمینی است بنابراین باید مردم در مصرف بهینه درست آب توجه بیشتری کنند.
حمیدنیا افزود: در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد آبشرب و بهداشت شهرها و روستاها از دشتهای استان تأمین میشود.
وی تصریح کرد: در این میان آب موردنیاز صنایع و واحدهای تولیدی و نیز ۷۰ درصد آب کشاورزی استان از منابع آبی دشتهای استان شامل ابهر، زنجان، سجاس و بزینهرود تأمین میشود که این امر نشاندهنده این است که آب موجود در این سفرهها که در طول هزاران سال در اثر نفوذ آب باران و برف در دل زمین ذخیرهشده بزرگترین نعمت است.
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