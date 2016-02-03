حضور مردم در صحنه از آثار اجتماعی انقلاب است/نفوذ دغدغه امروز

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود ترابی شامگاه سه شنبه در ویژه برنامه محفل انس با قرآن مراسم محوری ۱۰ شب ۱۰ مسجد به میزبانی مسجد ابوالفضل(ع) باغزندان شاهرود، ضمن قیاس آثار اجتماعی سبک زندگی اسلامی در انقلاب ایران و سبک زندگی غربی، بیان داشت: امروز غرب روی به بت پرستی مدرن آورده است که همانا هوای نفس پرستی است و باید پذیرفت که این نوع بت پرستی مدرن در مقابل بت پرستی سنتی که در برخی کشورها دیده می شود، خطرناک تر است.

وی افزود: امروز دنیای غرب بتی به نام هوای هوس، نفس، راحت طلبی و لذت گرایی را می پرستد و در همه شئون زندگی از جمله دانشگاه، علم، سیاست، اجتماع، فرهنگ، تکنولوژی، تفکر، ایدئولوژی و ... به دنبال این است که کجا می تواند بیشترین هوا طلبی را بدست آورد اما در انقلاب اسلامی، خدا پرستی و کلمه الله هی اولیاء اصل همه چیز است.

نفوذ دشمن مهمترین دغدغه امروز است

امام جمعه شاهرود همچنین با بیان اینکه سبک زندگی اسلامی با هواپرستی غربی ذاتا مصالحه پذیر نیست، گفت: ما هرگز نمی توانیم با چیزی که از بنیان با موازین شرعی، فکری و دینی مان است و تنها با حذف و نابودی پاک می شود مصالحه کنیم لذا اگر در این بین افرادی می گویند که دیگر پس از سی و هفت سال از انقلاب کمی هم باید راحت طلبی کرد و به سبک زندگی هوا پرستی روی آورد، قطعا از انقلاب جدا افتاده است پس باید بدانیم که نفوذ دغدغه اصلی مان است.

ترابی با اشاره به سه راه حل برای مقابله با سبک زندگی هوا پرستی غربی در انقلاب اسلامی ایران، بیان داشت: امروز باید بدانیم که اگر لحظه ای غفلت کنیم با تعبیر امام راحل(ره) همه چیزمان را از دست می دهیم لذا انقلابیون در وهله نخست باید حوادث روز را بازخوانی کنند تا ببینند کجا از مسیر انقلاب خارج شده ایم همچنین در وهله بعد می بایست راه ضربه زدن به دنیای هواپرستی غرب را دنبال کنیم تا قوی بمانیم چرا که اگر قوی نباشیم ما را خواهند بلعید و در مرحله سوم می بایست به دنبال توسعه قدرت و توسعه روز افزون حکومت اسلامی باشیم.

وی افزود: امروز اگر دشمن از ما حساب می برد و اقتدار ما زبانزد خاص و عام است به واسطه همین تفکر اسلامی و انقلابی مان است که قرآن و الله را پایه و اساس دین و سیاستمان قرار داده ایم و نه مانند غربی ها هرچه کنیم برای هوا و هوسمان باشد که نمونه آن را در ماجرای دستگیری ملوانان آمریکایی می توانستیم به خوبی مشاهده کنیم.

قرآن پایه انقلاب اسلامی ایران

امام جمعه شاهرود با تاکید بر اینکه انقلاب ما قرآن محور است، گفت: انقلاب ما بر پایه و اساس قرآن، اهل بیت(ع) و حکومت اسلامی بنا شد و این رمز پیروزی و موفقیت ما در طول سی و هفت سال است و با همین اصول تا کنون توانسته ایم انقلاب اسلامی مان را به الگویی برای کشورهای منطقه و جهان بدل سازیم.

ترابی با اشاره به حدیث ثقلین، بیان داشت: همانطور که حضرت محمد(ص) فرمودند من در میان شما دو چیز گرانبها را به جای می گذارم کتاب خدا و اهل بیت(ع)، انقلاب اسلامی ما نیز دنباله روی همین اصول است و بر پایه اهل بیت(ع)، قرآن، دستورات الهی، ولایت فقیه و اصول اسلام پایه ریزی شده است.

وی افزود: اگر بخواهیم انقلاب اسلامی مان را در یک جمله خلاصه کنیم و فرق این انقلاب را با همه سبک های فکری و اجتماعی در دنیا بیان کنیم باید بگوییم که انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام راحل (ره) و سکانداری مقام معظم رهبری برای اعتلای کلمه حق مصداق آیه شریف کلمه الله هی اولیاء می کوشد.

قرآن پایه اصلی انقلاب اسلامی ایران است

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان شاهرود نیز در این مراسم معنوی ضمن اشاره به اهمیت قرآن در انقلاب اسلامی، گفت: ریشه و اساس شکل گیری انقلاب اسلامی بر پایه قرآن و آموزه های دینی است و قرآن رمز موفقیت نظام جمهوری اسلامی در سی و هفت سال عمر با برکتش است.

حجت الاسلام محمد حسین پور داشت: شجره طیبه انقلاب اسلامی مولود فرهنگ قرآنی است و نورانیت، صلابت و نفوذ ناپذیری انقلاب اسلامی مان امروز و پس از سه دهه از کتاب خدا نشات گرفته است تا جایی که امروز می توانیم بگوئیم اگر نبود تعالیم الهی، قرآن کریم، حضور مردم همیشه در صحنه در عمل به قرآن، رهبری دهیانه امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری و همچنین عنایات حق تعالی و ائمه اطهار(ع) از انقلابمان چیزی نمی ماند.

وی افزود: انقلاب ما انقلاب قرآن است و شهدای ما نیز زینت بخش این تفکر هستند و همان طور که قرآن در دل ها نفوذ می کند امروز انقلاب اسلامی ما نیز به واسطه همین قرآنی بودن در دل های همه آزاده های جهان نفوذ کرده است.

تواشیح، قرائت قاری ملی وحیدالدین وحید نیا، قرائت حفظ نونهالان شاهرودی، قرائت ترتیل و جزء خوانی و مسابقه فرهنگی از جمله برنامه های جانبی این محفل بود که به همت اداره تبلیغات اسلامی، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، شهرداری شاهرود، جامعه القرآن اوقاف و امور خیریه، فرهنگ و ارشاد اسلامی، پارک علم و فناوری، راه آهن شمالشرق و موسسات قرآنی شهرستان شاهرود برگزار شد.