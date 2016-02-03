ماجرای سونوگرافی زنان و اعتراض رادیولوژیست ها

دکتر ایرج حریرچی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: موضوع اعتراض رادیولوژیست ها، بر می گردد به متخصصین رشته پریناتولوژی (سلامت جنین و بارداری) که ابزار دست این افراد فقط سونوگرافی است. تعداد این متخصصین در کشور کمتر از ۷۰ نفر است.

وی با اعلام اینکه دادن مجوز سونوگرافی به متخصصین پریناتولوژی بعد از انجام بحث های طولانی انجام شده است، گفت: این متخصصین بر اساس برنامه آموزشی که به آنها داده شده است، نسبت به انجام سونوگرافی اقدام می کنند و چیز خیلی خاصی هم نیست.

معاون کل وزارت بهداشت در خصوص اعتراض رادیولوژیست ها، افزود: آنچه ما مشاهده کردیم این بود که به رغم اینکه دوستان رادیولوژیست با وزیر بهداشت جلسه داشته اند و توضیحاتی هم ارائه داده بودند، اما شاهد تجمع برخی از همکاران رادیولوژیست در مقابل ساختمان وزارت بهداشت بودیم. در حالی که وزارت بهداشت، سعی می کند در جلساتی که از پیش تعیین شده و با جاهای رسمی که یک صنف را نمایندگی می کنند، حضور داشته باشد.

حریرچی با اشاره به موضوع اعتراض برخی رادیولوژیست ها و حضورشان در مقابل ساختمان ستاد مرکزی وزارت بهداشت، گفت: در این مورد، هم انجمن رادیولوژی و هم هیئت بورد رادیولوژی گفته بود که تجمع انجام نشود و این خیلی دوستانه نیست که برخی افراد بگویند «ما تصمیم گرفته بودیم به خانه خودمان بیاییم» و یا اینکه تصمیم گرفتیم «پیش وزیرمان بیاییم»، در حالی که این قبیل تعابیر و اصطلاحات خیلی دوستان نیست.

وی در عین حال از تبادل نظر با رادیولوژیست ها خبر داد و افزود: تاکید ما این است که برای هر رشته ای با زورآزمایی در جلوی وزارتخانه کار پیش نمی رود.

حریرچی در واکنش به این مسئله که مسئولان وزارت بهداشت گفته اند بهتر است کارهای رادیولوژی برای زنان توسط مردان رادیولوژیست انجام نشود، اظهارداشت: این یک مفهوم جهانی است که به میزانی که مردم راحت هستند و همچنین دستورات اسلامی است که هر جنس را هم جنس خودش به میزانی که پزشک داریم و به میزانی که به سلامت مردم آسیب نرسد، درمان شوند.

قائم مقام وزیر بهداشت تاکید کرد: این موضوع خاص رادیولوژیست ها نبوده و مصاحبه ای که نقل قول از وزیر منتشر شده، اصلا مصاحبه نبوده و حرف شفاهی بوده است. و البته این شگردی است که بعضی دوستان موضوع را به سمت و سوی دیگری می برند.

وی ادامه داد: الان سال هاست جراح زنان را فقط از زنان می گیریم ولی هنوز در کشور جراح مرد داریم که کار جراحی زنان را انجام می دهند. اما، درخواست عمومی جامعه این است که می خواهند هم جنس خودشان کارهای درمانی آنها را انجام دهند.

حریرچی با عنوان این مطلب که در اکثر کشورهای اروپایی و آمریکایی یمارستان های اختصاصی زنان وجود دارد که تمامی پرسنل آنها زنان هستند، گفت: ما مکلف هستیم تا حد امکانات خودمان و تا جایی که به سلامت مردم آسیب نرسد، شرایط را برای مردم فراهم کنیم.