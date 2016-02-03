خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - محمدرضا علی‌اشرفی: با اینکه آذربایجان شرقی به‌عنوان یک قطب صنعتی در کشور مطرح است و همواره اقتصاد این استان بر پایه صنعت و کشاورزی بوده ولی در سال‌های اخیر این قطب صنعتی نیز با رکود روبه‌رو شده‌ که سبب تعطیل یا نیمه‌تعطیل شدن واحدهای صنعتی و کارگاه‌های تولیدی این استان شده است.

کارخانه ذوب آهن سهند غرب یکی از کارخانه‌های تولید شمش فولادی در آذربایجان شرقی است که در منطقه خضرلو در فاصله ۱۵ کیلومتری شهرستان عجب شیر واقع شده و هم اکنون تعطیل است.

این کارخانه در سال ۱۳۸۷ تاسیس شده و از سال ۱۳۹۰ با آغاز فعالیت خود در زمینه تولید شمش فولادی از ذوب به یکی از بزرگترین تامین کنندگان شمش‌های فولادی کارخانه‌های فولاد تبدیل شد.

طولی نکشید که با رکود صنعت فولاد این کارخانه نیز جایگاه خود را از دست داد و البته با تغییرات پی‌درپی مدیریتی ضربات سنگینی به این کارخانه و کارگران آن وارد شد تا جایی که هم اکنون این کارخانه تعطیل شده است و نزدیک به ۴۰۰ کارگر و مهندس آن بیکار شده‌اند.

آذرماه امسال بود که سرپرست امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی از فرصت ۲۰ روزه‌ای خبر داد که به مدیران این شرکت داده شده بود تا مطالبات کارکنان را پرداخت کنند ولی هم اکنون مدتی است که این فرصت سپری شده ولی خبری از پرداختی‌ها و سامان گرفتن امورات این کارخانه نیست.

مطالبات کارگران ذوب آهن سهند غرب هرچه زودتر پرداخت شود

فرماندار عجب‌شیر نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در این خصوص اظهار داشت: باید مطالبات کارگران ذوب آهن سهند غرب هرچه زودتر پرداخت شود.

ابراهیم طاهری با تاکید بر اینکه باید کارگران این مجموعه دوباره به سرکار برگردند، افزود: بیش از ۳۷۰ نفر در این کارخانه مشغول به کار بوده اند.

وی سپس با بیان اینکه وضعیت این شرکت در ماه‌های گذشته بحرانی بود و بیشتر کارکنان آن از کار بیکار شده بودند، ابراز داشت: چند ماهی است که کارکنان این مجموعه حقوق دریافت نکرده‌اند که باید مطالبات آنها پرداخت شود و وضعیت شرکت نیز بهتر شود تا آنها بتوانند دوباره به سر کار بازگردند.

طاهری درخصوص دلایل تعطیلی این واحد صنعتی گفت: کمبود نقدینگی موجب تعطیلی این واحد صنعتی شده بود که قرار است با تغییرات مدیریتی در این شرکت و تحویل آن به یک بانک مشکلات حل شود.

شرکت ذوب آهن سهند غرب به زودی سروسامان می‌گیرد

سرپرست امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شرکت ذوب آهن سهند غرب به زودی سروسامان می‌گیرد، گفت: این شرکت به بانک سامان تحویل داده شده است و به زودی مشکلات مالی و مدیریتی این شرکت حل می‌شود.

احمد محمدزاده با اشاره به صنایع تعطیل شده استان و اینکه زمانی آذربایجان شرقی قطب صنعتی کشور به شمار می‌رفت اظهار داشت: این وضعیت با رفع تحریم‌ها و رشد صنایع مختلف همچون فولاد و خودرو تغییر می‌کند و دوباره شاهد رونق کارخانه‌های استان خواهیم بود.

وی سپس با اشاره به اینکه کارگران بازوی توانمند صنعت کشور هستند، ابراز داشت: کارگران به عنوان تولید‌کنندگان واقعی در عرصه اقتصادی نقش کلیدی دارند و باعث توسعه و پیشرفت کشور می‌شوند.

سرپرست امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی سپس به ضرورت همدلی و تعامل کارفرمایان و کارگران در کارخانجات تاکید کرد و گفت: از تعطیلی هیچ واحدی راضی نیستیم ولی این وضعیت هرچه زودتر تغییر خواهد کرد و دوباره چراغ کارخانجات استان روشن می‌شود.

وی به سوء مدیریت‌ها در این شرکت اشاره کرد و اظهار داشت: اگر مدیری توانایی اداره یک مجموعه صنعتی را نداشته باشد دولت تدبیر و امید طبق قوانین با وی برخورد می‌کند.

محمدزاده افزود: مشکلات صنعتی آذربایجان شرقی با توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بالای این استان قابل حل است و باید در این خصوص برنامه ریزی کرد.

این روزها چرخ صنعت فولاد نمی‌چرخد و سوء مدیریت‌ها و کمبود نقدینگی‌ها باعث شده است تا هر روز تعداد زیادی از کارگران به جمع بیکاران جامعه اضافه شوند و کوره‌های داغ بسیاری از کارخانجات فولاد همچون کارخانه ذوب آهن سهند غرب در زمستان سرد صنعت کشور یخ بزند و سفره‌های کارگران خالی شود.