شهرداری زنجان برای نصب پل هوایی ابتدا نیازسنجی کند

سرهنگ رمضان آفریدون در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اینکه پل هوایی باید ایمن و استاندارد باشد، افزود: متأسفانه در استان زنجان تنها دو پل هوایی مکانیزه داریم که متاسفانه کار نمیکنند.
وی اظهار کرد: متأسفانه نبود پل هوایی استاندارد در تصادفات مؤثر است، چون نبود پل هوایی استاندارد باعث استفاده نکردن افراد از پلها شده و علت چندین مورد تصادف فوتی نبود پل هوایی و بخصوص پل هوایی استاندارد بوده است.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان گفت: شهرداری زنجان باید بهتناسب جمعیت مناطق و نیازسنجیها انجامشده اقدام به نصب پل هوایی در نقاط مختلف شهر کند.
آفریدون تأکید کرد: نبود پل هوایی در برخی از نقاط شهر زنجان نگرانیهایی را برای برخی خانوادهها در زمینه عبور و مرور داشته و باید نصب پل هوایی در شهر زنجان به خوبی نیازسنجی شود و به استاندارد و مکانیزه بودن آنها نیز توجه شود.
وی گفت: نبود پل هوایی در برخی از نقاط شهر زنجان عبور و مرور خانوادهها را با مشکل مواجه کرده است.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان تصریح کرد: وجود پل هوایی استاندارد خود باعث میشود عابران پیاده رغبت کنند از آن عبور کنند ولی چون بیشتر پل هوایی در زنجان استاندارد نیستند مردم تمایلی برای استفاده از آن ندارند.
آفریدون یاد آور شد: پل عابر پیاده تأمین امنیت مردم را به دنبال دارد، بنابر این دست اندرکاران این حوزه بر اجرایی شدن و نصب پل هوایی مبادرت کنند.
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