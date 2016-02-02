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۱۴ بهمن ۱۳۹۴، ۰:۱۸

ژنرال کمپل:

نظامیان آمریکایی تا سال ۲۰۲۴ در افغانستان می مانند

نظامیان آمریکایی تا سال ۲۰۲۴ در افغانستان می مانند

ژنرال جان کمپل فرمانده نیروهای خارجی در افغانستان حضور این نیروها را در این کشور طولانی مدت ارزیابی می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ژنرال جان کمپل فرمانده نیروهای خارجی در افغانستان در نشستی مطبوعاتی در کابل گفت افغانستان نیاز به حضور طولانی مدت نظامیان آمریکایی دارد.

وی گفت: امنیت در کشور افغانستان هنوز به حد ایده آل نرسیده است و هنوز ارتش این کشور قدرت کافی در مقابل شورشیان را ندارد.

کمپل گفت: نیروهای امنیتی افغانستان هنوز به مرز آمادگی کامل در برابر شورشیان نرسیده اند و نیاز به آموزش های بیشتری دارند. وی گروههایی مثل طالبان و حقانی را به عنوان چالش های اصلی برای ارتش افغانستان قلمداد کرد.

وی افزود: البته مذاکرات صلح در هر لحظه برای کشور افغانستان امکان پذیر است ولی برقراری امنیت به حضور آمریکایی ها در افغانستان نیازمند است.

کمپل در این کنفرانس خبری در پاسخ به خبرنگاران سال ۲۰۲۴ را برای حضور آمریکایی ها در افغانستان پیش بینی کرد. وی گفت تا این زمان باید ارتش افغانستان به تعداد بیشتری از زمان کنونی برسد.

اخیراً کاخ سفید در پاسخ به هشدار وزارت دفاع مبنی بر حضور تروریست های داعش در افغانستان اختیارات بیشتری به پنتاگون برای افزایش نیروهای نظامی در این کشور اعطا کرده است.

باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا پیش از این اعلام کرده بود که حضور نظامیان آمریکایی تا سال ۲۰۱۷ در این کشور تمدید خواهد شد.

کد مطلب 3040739

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