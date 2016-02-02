بازداشت ۱۴۹ فلسطینی در قدس طی ماه ژانویه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، نظامیان صهیونیست طی ماه ژانویه سال ۲۰۱۶ میلادی ۱۴۹ فلسطینی از جمله ۷۴ کودک را در قدس اشغالی دستگیر کرده اند. ۹ نفر از کودکان دستگیرشده زیر ۱۲ سال سن داشته اند.

انحمن خانواده های اسرای فلسطینی در قدس در بیانیه ای اعلام کرد که رژیم صهیونیستی طی ماه ژانویه گذشته ۱۴۹ فلسطینی را در قدس اشغالی بازداشت کرده که در بین آنها ۷۴ کودک وجود دارند و سن ۹ نفر از آنها نیز زیر ۱۲ سال است.

این انجمن اعلام کرد که ۵۲ نفر از دستگیرشدگان پس از یورش نظامیان صهیونیست به خانه هایشان بازداشت شده اند و بقیه نیز در عملیات میدانی مورد بازداشت قرار گرفته اند و در میان دستگیرشدگان یک عضو مجلس قانونگذاری فلسطین با نام محمد ابوطیر حضور دارد. وی ۶۵ ساله و از نمایندگان جنبش حماس در مجلس قانونگذاری فلسطین است.

خبر دیگر اینکه یک جوان ۲۰ ساله فلسطینی در ریزش تونل مقاومت فلسطینی در مرکز نوار غزه به شهادت رسید. اشرف القدره سخنگوی وزارت بهداشت در نوار غزه از شهادت «احمد حیدر فرحات الزهار» این جوان ۲۰ ساله فلسطینی در ریزش این تونل خبر داد. منابع اعلام کردند در ریزش این تونل تعدادی دیگر از مقاومان فلسطینی نیز زخمی شدند اما هنوز خبری از وضعیت آنها اعلام نشده است.

از سوی دیگر «محمد الهندی» عضو دفتر سیاسی جنبش جهاد اسلامی اعلام کرد که مقاومت در غزه برای هرگونه رویارویی با دشمن صهیونیستی آمادگی دارد و قادر به پایداری و مبارزه است.

الهندی گفت: تصمیم مقاومت در غزه در حال حاضر استقبال از جنگ نیست اما در عین حال باید آمادگی خود را حفظ کنیم. وی همچنین انتفاضه قدس را فرصت حقیقی برای جنبش فتح برای بازگشت به رویارویی و مبارزه با رژیم صهیونیستی در کرانه باختری اشغالی برشمرد.