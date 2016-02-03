دین، ستون اصلی امنیت ملی در ایران/گفتمان انقلاب استکبارستیزی است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا شکوهی شامگاه سه شنبه در همایش بررسی مقابله با نفوذ دشمن در تشکل های دینی که در مجتمع فرهنگی نور سنندج برگزار شد، با بیان اینکه نخستین گام برای حفاظت در مقابل نفوذ دشمن در جوامع اسلامی شناخت دین است، گفت: شناخت دین یا از طریق مبلغان و مفسران دینی و یا مستقیما از منابعی هم چون قرآن و احادیث میسر است.

وی اظهارداشت: جامعه ما، جامعه‌ای دینداری است و در چنین جامعه ای اگر فردی نتواند بخوبی دین را بشناسد قطعا به انحراف کشیده می شود.

وی بیان کرد: براساس پژوهش های انجام شده در برهه کنونی برخلاف آنچه تصور می شود، نه تنها جامعه ما بلکه جامعه بین المللی هم دارد به سمت دینداری حرکت می کند.

این استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: باورو تصور دین گریزی در مردم به دلیل نمایه ها و ظواهری هم چون بدحجابی در جامعه ایجاد شده است.

وی افزود: در حال حاضر شاهد حرکت رو به رشد دینداری و کاهش رفتارهای دینی در جامعه هستیم و همین مسئله چالش جدی ما در حوزه دینداری است.

وی با بیان اینکه دینی که نتواند در جامعه خود را در رفتارانسان‌ها مبتلور کند کارکرد خود را ازدست می دهد، بیان کرد: چالش امروز ما در دین‌گرایی نیست بلکه در رفتار دینی است.

این استاد حوزه و دانشگاه عنوان کرد: بیش از ۳ هزار فرقه دینی در دهه ی ۷۰ در امریکا ثبت شد و این نشان می دهد که انسان ها تمایل دارند زندگی اشان براساس دین باشد.

شکوهی اظهارداشت: دشمنان آمدند ودین شکلات پیچ و راحت الحلقوم و بدون هزینه را برای فریب مردم تحویل جامعه دادند.

وی گفت: امکان ندارد مردم بدون دین در جامعه زندگی کنند و این نشان می دهد که دین اصل است و به دلیل همین اصالت شاهد وقوع اتفاقات عجیب و غریب با پوشش دین هستیم.

وی با اشاره به اینکه غرب نگران رشد و شکوفایی تمدن نوین اسلامی که در حال شکل‌گیری است، بیان کرد: بازی قومیتی و ایجاد تفرقه میان شیعه و سنی راهکار غرب برای ممانعت از رشد تمدن نوین اسلامی در دنیا است.

این استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: در طول یکصد سال گذشته ۱۰۰ جنگ کوچک و بزرگ در دنیا اتفاق افتاده که بیش از ۵۰ درصد آنها ریشه قومی و مذهبی و مابقی هم شائبه قومی و مذهبی داشتند.

شکوهی با اشاره به اینکه ایران کشوری موزائیکی و دارای مذاهب و قومیت‌های مختلفی است، عنوان کرد: آنچه که باعث شدن در ایران همه یکدیگر را تحمل کنند و درکنار هم باشند، دین است.

وی با بیان اینکه دین استخوانبندی فرهنگی و ستون خیمه امنیت ملی در ایران است، بیان کرد: دال گفتمان انقلاب اسلامی ایران استکبار ستیزی است اگر این گفتمان تغییر کند شاهد نفوذ فرهنگی دشمن خواهیم بود.