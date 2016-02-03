مظفر علیزاده در این رابطه به مهر گفت: حدود ۳۰ نامزد انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی میثاق‌نامه‌ اصلاح طلبان را برای شرکت در انتخابات امضا کرده بودند که حدود ۲۵ نفر از این افراد با توجه به سوابق خود توانستند به مرحله دوم تعیین فهرست اصلاح طلبان و حامیان دولت در مشهد راه پیدا کنند.

دبیر مجمع نیروهای خط امام (ره) خراسان رضوی با اشاره به پایان یافتن مرحله دوم بررسی وضعیت نامزدهای انتخابات توسط کمیته انتخابات اصلاح‌طلبان و حامیان دولت در استان افزود: در حال حاضر اعضای این کمیته با تفکر و خط مشی فکری تمامی نامزدهای امضا کننده میثاق نامه اصلاح طلبان برای حضور در فهرست انتخاباتی این جبهه در انتخابات پیش رو آشنایی کامل پیدا کرده اند و طی روزهای آینده اقدام به انتخاب ۱۰ نفر از این نامزدها به عنوان فهرست اولیه اصلاح طلبان و حامیان دولت در مشهد مقدس می کنند.

علیزاده درباره روند آشنایی اعضای این کمیته با نامزدهای انتخابات امضا کننده میثاق نامه اصلاح طلبان نیز گفت: نامزدها در این جلسه ضمن ارائه کتبی سوابق و برنامه های خود به جمع حاضر هر کدام به مدت ۲۰ دقیقه فرصت داشتند تا مواضع خود را در ارتباط با موضوعات مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بیان کنند و سپس اعضای کمیته انتخابات به مدت ۱۰ دقیقه سوالات خود را از کاندیدا مطرح و وی نیز به آن ها پاسخ می داد.

سخنگوی کمیته انتخابات اصلاح‌طلبان و حامیان دولت در خراسان رضوی افزود: دلیل انتخاب این روش برای تکمیل فهرست انتخاباتی مورد نظر اصلاح‌طلبان و حامیان دولت در خراسان که دموکراتیک ترین روش به کار گرفته از سوی یک جبهه سیاسی در سطح کشور تاکنون محسوب می شود، همانا معرفی افرادی به عنوان نامزد انتخاباتی به مردم است که توانایی حاکم کردن بهتر آرامش توام با عقلانیت و به عبارت بهتر تدبیر توام با امید را در جامعه داشته باشند.

علیزاده با تاکید بر اینکه کمیته انتخابات اصلاح‌طلبان و حامیان دولت در خراسان رضوی تلاش دارد که پنج کاندیدای حامی دولت و معتقد به اسلامیت و جمهوریت نظام با توان کاری بالا و دلسوز مردم را در فهرست خود قرار دهد، بیان کرد: قصد داریم به کمک مردم نمایندگانی را راهی خانه ملت کنیم که مدرس وار از تمام حقوق حقه ملت دفاع کرده و منافع ملی و مردمی را به مسائل فردی و باندی ترجیح دهند.

وی ادامه داد: تلاش داریم تا به زودی و در روزهای ۱۶ تا ۱۸ بهمن ماه فهرست انتخاباتی اصلاح‌طلبان و حامیان دولت در حوزه انتخابیه مشهد و کلات را نهایی کنیم.

سخنگوی کمیته انتخابات اصلاح‌طلبان و حامیان دولت در خراسان رضوی درباره وضعیت افرادی که احتمالا در روزهای آینده صلاحیت شان از سوی شورای نگهبان تایید می شود، عنوان کرد: این دوستان میثاق‌نامه اصلاح طلبان را امضا کرده‌اند و به همین دلیل اگر تا پایان هفته تعدادی از ایشان تعیین صلاحیت شوند، جلسه‌ای برای آشنایی بهتر اعضای کمیته انتخابات اصلاح‌طلبان و حامیان دولت در خراسان رضوی با سوابق و برنامه های ایشان برگزار و پس از آن فهرست نهایی خواهد شد.

علیزاده درباره وضعیت نامزدهای انتخابات خبرگان رهبری در استان نیز گفت: هر چند کمیته انتخابات اصلاح‌طلبان و حامیان دولت در خراسان رضوی هنوز به صورت ایجایی به این قضیه ورود پیدا نکرده اما تعدادی از احزاب از جمله مجمع روحانیون مبارز، مجمع نیروهای خط امام (ره)، کارگزاران سازندگی، انجمن اسلامی مدرسان و انجمن اسلامی معلمان و تعدادی دیگر از تشکل ها نامزدهای ایجابی خود را برای هماهنگی های لازم به تشکل های تصمیم گیرنده در این باره در تهران اعلام کرده اند.